Mainz – Bei einer Rhein-Kreuzfahrt sind rund 35 Menschen an einer Virusinfektion erkrankt. Das niederländische Schiff „Prinses Christina“ liege seit Mittwoch früh in Germersheim in Rheinland-Pfalz unter Quarantäne, sagte ein Sprecher der Behörde. Insgesamt seien 92 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord, die Betroffenen zeigten Symptome wie Übelkeit und Erbrechen.

„Die Erkrankten bleiben noch etwa ein bis zwei Tage auf dem Schiff, bis sie auskuriert sind.“ Einigen Passagieren gehe es bereits wieder besser, betonte der Sprecher. Das Schiff war am Sonntag in Köln gestartet und befand sich auf dem Weg nach Frankreich. Im Mai 2015 hatte es an Bord desselben Schiffes in Boppard einen ähnlichen Vorfall gegeben, damals waren rund 50 Menschen an einem Norovirus erkrankt. (APA/dpa)