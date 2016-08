Innsbruck — Clemens Rosner war jahrelang Leiter einer Jungschargruppe, organisierte Ferienlager für rund 70 Kinder und koordiniert seit vier Jahren die Einsätze des Jugendschutz-Mobils in ganz Tirol. Jetzt wurde er Leiter der Jugendinfo des Landes — „InfoEck" —, die Menschen von 13 bis 30 Jahren in allen Lebenslagen berät.

Wie wichtig ist Ihre bisherige Erfahrung mit jungen Menschen für Ihre neue Aufgabe?

Clemens Rosner: Ich habe Kinder ab sieben Jahren bis zur Volljährigkeit begleitet und dabei sehr viel über ihre Bedürfnisse und Anliegen erfahren. Das kann ich nun einbringen.

Was haben Sie sich für die kommenden Jahre vorgenommen?

Clemens Rosner: In Zukunft muss es mehr darum gehen, die Jugendlichen aufzusuchen, sie direkt anzusprechen — bei Veranstaltungen und Festen in ihren Gemeinden oder zum Beispiel bei der „BeSt3", der Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung. Deshalb möchte ich das Projekt Jugendschutz-Mobil in das Angebot des „InfoEck" integrieren. Damit können wir unsere Angebote vor Ort vorstellen. Derzeit gibt es „InfoEck"-Anlaufstellen in Innsbruck, Wörgl und Imst. Ein zweites wichtiges Thema ist das „Safer Internet", hier bei uns laufen alle Anfragen zusammen. Ich selbst bin ausgebildeter „Safer Internet"-Referent.

Ist der Jugendschutz in Österreich ausreichend?

Clemens Rosner: Was das Gesetz betrifft: Ja. Aber es geht nicht um Verbote, sondern um Verantwortungsbewusstsein. Erwachsene müssen Vorbilder sein, junge Leute sollen selbstbewusst und -bestimmt werden, um zu sehen, was gut für sie ist und was nicht.

Wie geht es den Jugendlichen in Tirol?

Clemens Rosner: Ihre Themen sind ein Spiegelbild der aktuellen gesellschaftlichen Probleme, etwa der Arbeitslosigkeit. Viele machen sich Sorgen und fragen sich: Wie bekomme ich Arbeit? In diesem Bereich können wir sehr viel tun: Über die Ferialjobbörse jobscope.at finden Jugendliche Ferialjobs und Praktikas. Informationen zu Sprachkursen im Ausland, freiwilligen Einsätzen oder Bildungsprogrammen bekommen sie direkt bei uns in der Jugendinfo. Es geht darum, Erfahrungen im Ausland zu sammeln, in vielen Berufen ist das heute obligat. Wer Hilfe braucht, kann auch zu uns kommen. Im Herbst starten wird außerdem einen Schwerpunkt zum Thema Bewerbungen.

Was brauchen junge Menschen heute?

Clemens Rosner: Vor allem Zeit — in jeder Hinsicht. Zeit, sich auf eigene Ziele und Erwartungen in ihrem Leben einzulassen. Um sich die nötige Reife anzueignen, damit sie selbst Entscheidungen treffen können. Sie sollen die Möglichkeit haben, vielen verschiedenen Leuten zu begegnen. Dabei lernt man sehr viel! Sie müssen viele Erfahrungen machen, um zu wissen, was für sie wichtig ist. Und da können wir helfen — mit einem großen Angebot und den richtigen, passenden Informationen. Das ist unsere Kernaufgabe.

Das Interview führte Michaela S. Paulmichl