Lienz – Der Lienzer Hauptplatz soll künftig ganzjährig eine Fußgängerzone sein. Die entsprechende Verordnung ist auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 30. August.

Bisher war der Hauptplatz nur zwischen Mai und Oktober sowie während des Christkindlmarktes für den Verkehr gesperrt. Seit Langem wehren sich Kaufleute am Hauptplatz gegen eine ganzjährige Fußgängerzone. Einerseits, weil die Geschäftskunden zumindest einen Teil des Jahres direkt im Zentrum parken können sollen. Andererseits, weil der große Platz sonst so „leer“ wirke, war ein Argument. Allerdings konnte sich die Gemeinschaft der „Hauptplatzler“ bis heute auf keine gemeinsame Gangart bei der Neugestaltung einigen. In der oberen Altstadt ist das sehr wohl gelungen.

Nun ist der Gemeinderat am Wort. Gibt es ein Ja zur ganzjährigen Fußgängerzone, so wird im Oktober gar nicht mehr für den Verkehr geöffnet. (co)