Bei der Lottoziehung am Mittwoch hat sich erneut kein Spielteilnehmer über die „sechs Richtigen“ freuen dürfen. Der Gewinntopf blieb verschlossen, beim Doppeljackpot am Sonntag geht es somit um rund drei Millionen Euro, teilten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag mit. Vier Spielteilnehmern gelang es, den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl zu knacken.

Beim Joker gab es am Mittwoch ebenfalls keine Quittung mit genau der richtigen Zahlenkombination. Deshalb liegt am Sonntag ein Jackpot mit rund 400.000 Euro bereit. (APA)