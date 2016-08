Von Matthias Reichle

Imst – Rund eineinhalb Jahr­e sind seit der Ankündigung vergangen: Mit 1. September verlässt der Kapuzinerorden offiziell Imst. Mit dem Abzug aus der Bezirksstadt endet eine über 300-jährige Ära in der Stadt. Das Kapuziner­kloster ist die ältere der beiden in Imst beheimateten Ordensniederlassungen.

Die Einweihung des Klosters fand am 3. Mai 1682 statt. Schon 1666 waren Kapuzinerpater in die Stadt gekommen, um zu predigen und die Beicht­e abzunehmen. Bald reifte der Wunsch, den Geistlichen eine ständige Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Kaiser Leopold I. erteilte schließlich die Bewilligung für den Bau, und am 8. Oktober 1679 erfolgte die Grundsteinlegung.

Bei der Einweihung wurden dem Imster Stadtbuch zufolg­e 1200 Menschen gefirmt. Im Jahr 1673/74 soll die Zahl der Beichten in Imst noch rund 1000 betragen haben, 1758/59 gingen die Imster bereits 247.000-mal beichten – ein Anstieg, der die Bedeutung des Ordens verdeutlicht. Schon einmal – nach dem großen Brand von 1822, bei dem das Kapuzinerkloster zerstört wurde – drohte das Aus. Damals konnte es aufgrund des massiven Einsatz der Bevölkerung für den Verbleib abgewendet werden.

Auch diesmal formierte sich in Imst reger Widerstand gegen die Abwanderung. Ein­e Initiative rund um Stadtrat Friedl Fillafer sammelte 2707 Unterschriften dagegen. Dass das Kloster nach dem Abzug der Patres nicht leer steht, dafür sorgt nun ein Vertrag mit der Caritas, mit dem die Sozia­l- und Demenzberatung, die Familienhilfe, Schulungsräume für sozial Engagierte aus den Pfarren sowie ein Treffpunkt für pflegende Angehörige und das bereits bestehende Lerncafé in die verwaisten Räume einziehen werden. Der Leihvertrag beginnt am 1. September, zu diesem Zeitpunkt übernimmt auch die Pfarre die Verantwortung für die Kapuzinerkirche.

Derzeit leben zwei Pater in Imst. Während Bruder Markus Präg ins Kloster nach Feldkirch übersiedelt, bleibt Bruder Josef-Rupert Huber in Imst und wird die Kapuzinerkirche weiter betreuen, wie er erklärt. Die Gottesdienstordnung bleibt dort unverändert. „Wir haben die Bevölkerung bereits informiert“, betont er. Am Sonntag wird der Orden feierlich verabschiedet. Um 10 Uhr findet ein Fest­gottesdienst in der Kapuzinerkirche statt. Dieser wird vom Imster Kirchenchor musikalisch umrahmt. Die Stadtgemeinde lädt anschließend zur Agape ein. Neben Kapuziner-Provinzial Lech Siebert wird auch Prälat Hermann Steidl erwartet.