Von Christoph Blassnig

Matrei i. O. – Wir haben gesagt: Wir machen etwas, bevor wir es brauchen“, erklärt Manuela Girstmair und meint damit „Kraut und Rüben“, den ersten Sozialmarkt Osttirols. Bis heute läuft diese Einrichtung dank vieler Freiwilliger und großzügiger Warenspenden. Im Oktober jährt sich die Eröffnung zum siebten Mal. „Haben wir überhaupt so arme Leute?“, hätten manche zu Anfang gezweifelt.

Es war auch ein Wagnis gegen den wirtschaftlichen Trend: Großmärkte mit reichem Sortiment siedelten sich am Ortsrand an. Doch für ältere Menschen in Matrei, die ihr Leben lang ohne Auto ausgekommen sind und nicht viel brauchen, wurde dieser Weg zu weit.

„Es sollte auch ein Treffpunkt entstehen, wo man wieder zusammenkommt, und bei einer Tasse Kaffee lachen kann“, sagt Bernhard Oberschneider, Obmann des Vereines SOMA – Soziales Matrei. „Unser kleiner Tante-Emma-Laden ermöglicht eben nicht nur stark vergünstigte Einkäufe für Personen mit geringem Einkommen – die soziale Komponente ist mindestens genauso wichtig.“ Eine Dame habe einmal gemeint, es hätte schon viel früher so etwas geben müssen.

In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe in Matrei dürfen deren Klienten Verkaufspraktika absolvieren. Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von halb zwei bis halb vier helfen sie im Geschäft mit. Nur am Samstag von halb zehn bis elf Uhr halten ausschließlich Freiwillige den Laden im Erdgeschoß des Pfarrwidums offen. „Ein idealer Standort für uns“, sind die beiden Verantwortlichen sicher. Man dürfe auf fünfzig Quadratmetern mietfrei arbeiten.

Die unauffällige Lage hinter der Kirche sei zentral erreichbar, gleichzeitig werde einer Stigmatisierung vorgebeugt. „Beide haben etwas davon: in das leerstehende Haus kommen wieder Leute, und wir haben ein Dach über dem Kopf.“

Dreißig bis vierzig Menschen kaufen jede Woche ein. Um einen Einkaufspass zu erhalten, darf ein Einpersonenhaushalt nicht mehr als neunhundert, ein Zweipersonenhaushalt nicht mehr als 1350 Euro an monatlichem Einkommen haben. Für jede weitere im Haushalt lebende Person erhöht sich dieser Betrag um einhundert Euro.

Im Unterschied zum Sozialmarkt Solali in Lienz basiere Kraut und Rüben in Matrei tatsächlich ganz allein auf freiwilligem Einsatz, berichten Girstmair und Oberschneider. „Kein Auto, keine Miete, keine Personalkosten – alles wird privat organisiert.

Mit unseren Einnahmen aus dem Verkauf von Warenspenden kaufen wir wieder ein, damit die Grundversorgung stets gewährleistet bleibt“, sagen Girstmair und Oberschneider.

Der größere Teil der Arbeit liege im Verborgenen. Und weil man klein strukturiert sei, könnten selbst individuelle Vorlieben und Wünsche von Kunden im Angebot berücksichtigt werden. „Es läuft einfach.“