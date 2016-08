Von Matthias Reichle

Imst – „Damals lebten über 20 Brüder und Novizen in Imst, davon zehn Priester“, erinnert sich Bruder Markus Präg an sein Noviziat, das er vor 55 Jahren mit vier weiteren in Imst antrat. Die Zeiten haben sich geändert. Der 76-jährige Kapuziner, dem gestern viele ein letztes Mal die Hand drücken wollten, ist einer der beiden letzten Bewohner des Klosters. Am 1. September übersiedelt er nach Feldkirch. Gestern verabschiedete sich die Stadt von einer Ära, die fast 350 Jahre gedauert hat. Das Imster Kapuzinerkloster schließt mit 1. September für immer. „Ich war gern in Imst, gern bei den Leut’“, gesteht Präg etwas wehmütig. In der vollbesetzten Kapuzinerkirche war die Stimmung bei vielen gedrückt. Bei manchem war die Ankündigung, dass der Orden Imst verlassen soll, ein Schock gewesen. „Viele hat das sehr getroffen“, bedauert Präg.

Extra aus Wien angereist war Bruder Karl Martin Gort. Er hat sein Noviziat 1963/64 in Imst absolviert. „Ich bin nach der Matura hierhergekommen. Es war eine andere Welt, mit strengen Regeln, in die wir damals hier eingetaucht sind“, betont er. „Es war eine schöne Zeit.“ „Viele Brüder haben ihre erste Liebe in Imst erfahren“, erklärt der Kapuziner-Provinzial von Österreich und Südtirol Lech Siebert. Als Noviziatskloster war Imst nach 1928 die erste Anlaufstelle für junge Anwärter. Hier machten sie das erste Ausbildungsjahr.

Heute gehen viele, die ihr erstes Jahr in Imst verbrachten, jedoch am Stock oder am Rollator, gesteht der Provinzial. Es gibt in ganz Österreich und Südtirol nur noch 115 Kapuzinerbrüder und 15 Klöster. „Zwei junge Brüder befinden sich in Ausbildung.“ Im heurigen Jahr mussten zwei Klöster und die Niederlassung in Fügen schließen. Im September 2017 folgt das Kloster in Schlanders. „In den 70er-Jahren haben wir angefangen, Klöster zu verlassen“, erklärt Bruder Lech. Es ist ein Kreislauf. Zu wenige Junge kommen nach, die Alten werden älter.

Bei der Festmesse erklärt er die Gründe für den Weggang: „Die Überalterung und das Schrumpfen der Klostergemeinschaften führen dazu, dass so eine Lebensform in einer Gemeinschaft immer schwieriger wird. So ergibt sich, dass wir uns verstreuen und verzetteln und langsam das aufgeben, was uns als Ordensleute, als Franziskaner – Kapuziner – ausmacht: Brüder sein in einer Klosterfamilie.“ Anerkennung gab es vom Provinzial für die „Bemühungen der Bevölkerung, die Kapuziner in Imst zu halten. Auch wenn das im Widerspruch zu den Entscheidungen des Ordens gestanden ist.“

„Es war keine leichte Zeit“, betonte der Imster Bürgermeister Stefan Weirather. Das letzte Jahr sei für den Provinzial, aber auch die Imster Kapuziner eine Belastungsprobe gewesen. Erfreut zeigte sich der Stadtchef aber, dass mit Bruder Josef-Rupert Huber ein Kapuziner in Imst bleibt, der auch die Kirche weiterbetreuen wird.

„In 350 Jahren haben die Kapuziner das religiöse Leben in und um Imst entscheidend mitgeprägt“, betonte Prälat Hermann Steidl. Man spreche hier von „unseren Patern“. Dass die Kapuziner zu Imst gehören, betonte auch Stadtpfarrer Alois Oberhuber, der das Wirken des Ordens würdigte.

Das Kloster steht künftig nicht leer. Die Caritas wird im kommenden Jahr mit Beratungs- und Bildungseinrichtungen einziehen und das „franziskanische Wirken“ fortsetzen. Noch nicht entschieden ist übrigens, wie der Klostergarten genutzt wird. Bürgermeister Weirather wünscht sich, dass er für die Bevölkerung offen steht. Hier gebe es noch Gespräche mit der Caritas.