Schwechat - Wegen technischer Probleme ist es am Sonntag zu Chaos am Flughafen Wien gekommen. Ab 17:00 Uhr wurden Dutzende Flüge abgesagt oder waren stark verspätet. In sozialen Medien kursierten Bilder von Menschentrauben in der Abflughalle. Eine Sprecherin des Flughafens sagte der APA, es geben Schwierigkeiten bei der Übertragung von Flugplandaten. Morgen, Montag, soll sich die Lage den Angaben nach normalisieren.

Derzeit könnten nur eine geringe Anzahl an Flügen in Wien landen, sagte AUA-Pressesprecher Peter Thier. Einige Flugzeuge müssten ihre Landung verzögern und es werde wohl noch einige abgesagte Flüge geben. Zwischenzeitlich wurden für gestrandete Passagiere 500 Feldbetten aufgestellt, sagte AUA-Sprecher Peter Thier.

Von der Austro Control hieß es, man arbeite fieberhaft an einer Lösung des Problems. Derzeit müssten alle von der europäischen Luftfahrtorganisation Eurocontrol an die Austro Control übersandten Flugplandaten wegen Problemen mit dem elektronischen System manuell ergänzt werden. Derzeit könne man nur wenige Landungen pro Stunde abwickeln, sagte der Sprecher der Austro Control, Markus Pohanka. Eine Lösung des Problems sei aber absehbar.

Der Flughafen teilte mit, man bitte Passagiere sich für weitere Informationen an die Airlines zu wenden. (APA)