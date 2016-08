Von Michael Mader

Ebbs – Das war wieder ein Fest für die Augen: Die bunt geschmückten Wagen beim Blumenkorso am Sonntag in Ebbs strahlten mit der Sonne und den Gesichtern der begeisterten Zuschauer um die Wette. Nur knapp eineinhalb Tage hatten die vielen freiwilligen Helfer Zeit, um die von Alois Lampl­meier kunstvoll geschnitzten Figuren mit den insgesamt rund 500.000 Blütenköpfen zu verzieren. Der große Umzug am Sonntag bildete den gelungenen Abschluss der Blumenkorso-Tage, die mit einem Almtag am Donnerstag begannen, bis zum großen Open-Air mit Hansi Hinterseer am Freitag und dem Schlagertag in Kufstein am Samstag reichten.

Alleine am Sonntag waren 100 Reisebusse mit Gästen angereist. Und das Warten hat sich für die Tausenden von Zusehern bezahlt gemacht: Ein Wagen war schöner als der andere. Besonders bei den Wagen mit einer großen Anzahl an Blüten wurde am meisten applaudiert. Dies waren u. a. der Trachtenverein Schneetoia Ebbs mit Ice Age und 26.000 Blüten oder das Wikingerschiff der Firma Viking mit 30.000 Blüten.

Die Jury sprach schließlich dem römischen Kampfwagen vom Hödnerhofe den Sieg zu, gefolgt von der Unterwasserwelt des Altenheims und der Christusstatue vom Sattlerwirt. Letztere wurde auch als originellste Idee ausgezeichnet. In der Kategorie Betriebe und Vereine siegten die Ebbser Schützen mit dem Motiv „Casino Royale“.