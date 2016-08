Von Claudia Funder

Lienz – Sie ticken nicht, benötigen weder Unruh noch Zahnräder oder LCD-Anzeige – und dennoch gehen sie mit der Zeit: Sonnenuhren.

Knapp 100 dieser „Schattenwerfer“ gibt es in Osttirol. Keiner gleicht dem anderen, jeder muss exakt auf den Standort gerechnet werden. Denn es reicht bei Weitem nicht aus, bloß einen Stab in die Hausfassade zu stecken und Zahlen herum zu malen. Präzision ist gefragt. An der Technik tüftelt meist der Lienzer Sonnenuhren-Experte Heinrich Stocker, dem das nach zwei Jahrzehnten Erfahrung mittlerweile unglaublich rasch von der Hand geht.

Besonders viele dieser auch optisch ansprechenden Zeitmesser sind im Pustertal zu finden, die „Sonnenterrasse“ ist buchstäblich ein idealer Platz. Die Uhren prägen im Bezirk Lienz Fassaden von Kirchen – etwa in Anras, Ober­thal, Obermauern, St. Oswald, Matrei und St. Veit. Aber auch auf altehrwürdigen Mauern wie Schloss Bruck, der Tammerburg und Schloss Lengberg sind Sonnenuhren zu finden. Die allermeisten sind jedoch in privater Hand. Das älteste datierte Exponat Osttirols ziert übrigens den Ansitz Staudach in Nußdorf – gemalt 1559, restauriert 1986.

Lienz zählt 20 Sonnenuhren. Grünes Licht signalisierte ein Stadtratsbeschluss vor bereits längerer Zeit für die Realisierung einer weiteren an der Büchereifassade am Egger-Lienz-Platz. „Sie wird die Zeit von Lienz, aber auch die der Partnerstädte Görz, Jackson und Selcuk anzeigen“, so Stocker, der auch Vorschläge für eine Sonnenuhr auf dem Europaplatz erarbeitet hat.

1999 fand in Osttirol der letzte internationale Austausch von Experten – veranstaltet von der Arbeitsgruppe Sonnenuhren im Österreichischen Astronomischen Verein – statt. Nun ist es wieder so weit. „Am 23. und 24. September treffen sich Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien in Lien­z zu einer Jahrestagung“, erzählt Stocker im Gespräch mit der TT. Am Freitag seien ein Empfang der Stadt Lienz auf Schloss Bruck und eine Reihe von Fachvorträgen im Haidenhof geplant. Der Samstag stehe dann ganz im Zeichen eines Ganztagesausfluges zu zahlreichen Sonnenuhren des Bezirkes.

56 Teilnehmer werden zur Jahrestagung in Lienz erwartet. Und der Austausch dürfte spannend werden, treffen doch mit Künstlern, Naturwissenschaftern, Technikern und Mathematikern höchst unterschiedliche Interessen aufeinander. Und doch eint sie alle ein gemeinsames Betätigungsfeld: die Sonnenuhr mit ihren vielen Facetten.