Innsbruck — Die Hälfte aller Schüler hat laut einer Umfrage des Schreibmotorik Instituts große Probleme beim Handschreiben. Auf Wunsch von Schulen werden daher Schreibmotorik-Seminare für die Lehrer angeboten. Christian Marquardt, Handschriftexperte, spricht im TT-Interview über die Probleme.

Herr Marquardt, Sie sehen motorische Defizite beim Schreiben — hat ein Kind, das z. B. Purzelbäume schlagen kann, also Vorteile?

Christian Marquardt: Es geht um die Feinmotorik der Hand, aber auch insgesamt ist die Bewegungskoordination wichtig. Die Hand unterliegt aber besonderen motorischen Fähigkeiten. Bei vielen Kindern ist die Handkoordination zur Einschulung noch nicht ausgereift. Es schadet daher sicher nicht, wenn Kinder im Bereich der Koordination gut sind, die Hand sollte aber speziell trainiert werden.

Wie funktioniert das?

Marquardt: Es lässt sich vieles in spielerischer Weise trainieren. Wir empfehlen, möglichst viele Spiele im Vorschulalter für die Handgeschicklichkeit zu spielen. So etwa Bauklötze, die bereits relativ komplizierte Bewegungen erfordern, aber auch Häkeln oder das Zusammenkleben kleiner Modelle. Damit kann die Feinmotorik gefördert werden.

Wie können Eltern ihre Kinder dabei unterstützen?

Marquardt: Eltern können mit vielen Stiften, Pinseln, Wachsmalkreide ein Angebot schaffen, das das Kind animiert. Alles, was mit der Hand gemacht werden muss, ist hilfreich. Das kann auch ein Musikinstrument sein. Viele kennen inzwischen nur noch das Wischen auf dem Smartphone, das ist natürlich nicht förderlich.

Wie unterscheiden sich Ihre Schreibmotorik-Kurse vom klassischen Schreiblern­unterricht in den Schulen?

Marquardt: In der Schule lernt man, schöne Buchstaben zu formen. Daraus soll dann eine Schrift werden. Das Ergebnis ist aber eine große Unzufriedenheit, bei der sich Eltern und Lehrer über unleserliche Schriften beschweren. Der motorische Aspekt wird nicht genug gefördert. Wenn ich langsam zeichne, kann ich mich auf die Form konzentrieren. Das schnelle Handschreiben kann aber nicht mehr vom Auge kontrolliert werden, sondern nur noch durch die Bewegungen. Deshalb soll nicht so auf die Form, sondern mehr auf Tempo und Variation geachtet werden. Es geht darum, dass am Ende eine gute Handschrift herauskommt, anstatt eine schöne Erstschrift, wie es derzeit in den Schulen der Fall ist.

Was macht eine gute Handschrift aus?

Marquardt: Zum einen muss sie flüssig sein, zum anderen lesbar. Das Problem ist, dass oftmals entweder auf die Form oder auf das Tempo geschaut wird und beides nicht möglich ist. Wenn dann nach Effizienz und Lesbarkeit noch Zeit für die Ästethik bleibt, ist das das Sahnehäubchen.

Sind Schwierigkeiten beim Handschreiben ein neues Problem?

Marquardt: Es ist ein altes Problem. Aber es hat sich jetzt verschärft. Grund dafür ist die ganze Umwelt, die digitalisiert ist. Früher war die Handschrift das einzige Mittel der Kommunikation. Sie hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung — es wird aber einfach weniger geschrieben.

Gibt es ein Alter, ab dem sich Defizite kaum noch aufholen lassen?

Marquardt: Der Übergang von der in der Schule gelehrten Ausgangsschrift zur indi­vidualisierten Schrift liegt bei 10 Jahren — beim Übergang zur weiterführenden Schule. Ab diesem Zeitpunkt muss vermehrt geschrieben werden. Wer bis dahin keine Schrift entwickelt hat, bekommt Probleme. Das Schreiben wird dann als Fertigkeit gefordert. Man kann zwar auch später noch an der Schrift arbeiten, das muss dann aber im Sonderunterricht außerhalb der regulären Schulstunden stattfinden. Schüler mit Schwierigkeiten bei der Schrift ha­- ben dann weitreichende Probleme, etwa beim Mithalten und auch durch fehlende Motivation.

Wie lassen sich Schmerzen und Ermüdungen beim Schreiben vermeiden?

Marquardt: Die Stifthaltung spielt eine Rolle — viele Kinder halten den Stift zu fest und zu verkrampft. Das ist ein Zeichen für eine Überforderung. Man kann dann den Bewegungsrhythmus verändern und die Schrift vereinfachen.

Verlernen auch Erwachsene in Zeiten von PC, Tablet und Smartphone das Handschreiben?

Marquardt: Das ist sicherlich so. Unser ganzes Gehirn ist darauf angelegt, dass selten verwendete Funktionen in den Hintergrund rücken. Wenn man wenig schreibt, wird einem das Handschreiben schwerer fallen. Viele Erwachsene klagen dann über Verkrampfungen. Es hilft schon, wenn man ab und zu schreibt — und wenn es nur ein Notizzettel ist.

Welche Vorteile bietet denn das Handschreiben?

Marquardt: Mit der Hand Geschriebenes wird persönlich ausgestaltet. Durch die Bewegungen bleibt der Inhalt auch besser im Gedächtnis, was zum Beispiel beim Vokabeln-Lernen ein großer Vorteil ist.

Raten Sie also, wieder mehr mit der Hand zu schreiben?

Marquardt: Sicherlich. Wann immer es möglich ist, weil sich ein großer Bereich des Gehirns mit der Hand beschäftigt.

Was halten Sie von einer Abschaffung der Schreibschrift?

Marquardt: Man muss unterscheiden: In einigen US-Bundesstaaten sollen nur noch Druckbuchstaben vermittelt werden, das ist sehr bedenklich. Die Schweiz dagegen zeigt erfolgreich mit kursiven Druckbuchstaben, die zur individuellen Schreibschrift werden, dass es ohne den Umweg über die Ausgangsschrift funktionieren kann. Das muss in Zukunft wissenschaftlich untersucht werden.

Das Gespräch führte Philipp Schwartze