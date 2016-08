Von Denise Daum

Stubaital – Fast vier Jahrzehnte lang wirkte der Franziskanerorden in Schönberg, nun wurde Franziskanerpater Emil Löffler in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die Pfarre Schönberg wird mit 1. September in den Seelsorgeraum Stubai integriert, damit wächst die Anzahl der Schäfchen, die Pfarrer Josef Scheiring betreut, auf 11.500 Katholiken in fünf Gemeinden. Kein leichtes Unterfangen. „Ich bin überall und nirgendwo. Als ich vor 34 Jahren als Pfarrer angefangen habe, dachte ich mir, ich begleite in einer Gemeinde die Menschen von der Wiege bis zu Bahre – das kann ich mir abschminken“, sagt Scheiring mit einem Augenzwinkern. Der im Tal sehr beliebte Pfarrer schafft es aber doch irgendwie, überall präsent zu sein – wie ein rasender Priester. Teilen kann sich Scheiring aber nicht und nur eine Messe pro Tag feiern. Die Gemeinden behelfen sich deshalb mit Aushilfspfarrern, Vikaren, Salesianern aus Fulpmes und Diakonen. „Ich habe Gott sei Dank sehr gute Leute in den einzelnen Orten, die mir helfen“, betont Scheiring. Deshalb ist er auch „guten Mutes“ ob des Zuwachses für den Seelsorgeraum Stubai.

Den Priestermangel erklärt sich der Geistliche mit dem Wandel der Zeit. „Früher haben die Familien noch sieben Kinder gehabt und einer davon ist halt Pfarrer geworden“, erklärt Scheiring. Zudem habe sich auch das Ansehen des Berufs geändert. Dass Bürgermeister, Lehrer und Pfarrer im Dorf allein das Sagen haben, sei nun mal nicht mehr der Fall. „Das ist ja nicht nur von Nachteil, eine Überhöhung dieser Personen ist nicht gerechtfertigt“, glaubt der Pfarrer des Stubaitals.

Der Einstand von Pfarrer Scheiring wird am Samstag, 10. September, um 19 Uhr mit einem Festgottesdienst in Schönberg gefeiert.