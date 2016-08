Von Claudia Funder

Nußdorf-Debant – Es ist ein für Osttirol sehr wichtiges Projekt, das nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit mittlerweile konkrete Form angenommen hat – das Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant. Seniorenheimplätze im Bezirk sind knapp, Wartelisten lang. Als vierte Einrichtung in Osttirol – in Lienz, Matrei und Sillian gibt es bereits Wohn- und Pflegeheime – werden am neuen Standort 90 Heimplätze auf drei Ebenen entstehen. Man liegt im Zeitplan, und bereits in gut zwei Monaten ist es so weit: „Anfang November werden die ersten 30 Bewohner im 1. Obergeschoß aufgenommen werden können“, bestätigt Franz Webhofer, Verwalter und Leiter der Osttiroler Wohn- und Pflegeheime, im Gespräch mit der TT. Die Plätze seien noch nicht namentlich vergeben, 50 Personen würden aktuell auf der dringenden Warteliste stehen. Mit dem neuen Heim seien längere Wartezeiten für die nächsten Jahre passé, freut sich Webhofer: „Wir sind dann in der Lage, rasch Pflegelösungen im stationären Bereich anbieten zu können.“

Wann die zwei weiteren Stationen in Betrieb gehen, sei zeitlich noch nicht definiert und hänge vom Bedarf ab.

Für jeden Bewohner wird im neuen Heim ein Einzelzimmer mit 20 m² Fläche plus Bad/WC zur Verfügung stehen, die Nettonutzfläche pro Heimplatz beträgt 55 m².

Am neuen Standort wird man sich vorrangig auf die Unterbringung und Versorgung von Senioren mit erhöhtem Pflegeaufwand, sprich ab Pflegestufe 4, konzentrieren.

Das Heim wird – als ansprechender Atriumbau – wohltuende Aus- und Einblicke bieten. Im Innenhof werden zwei Bäume in die Höhe wachsen. Den Garten, der laut Webhofer morgen fertig gestellt wird, ziert auch ein Biotop. Den Bewohnern wird viel Bewegungsfreiheit geboten werden, innen wie außen. „Der Bau ist überkragend, so ist der Gartenbereich ganzjährig nutzbar“, erklärt Webhofer. Das Innere ist durchdacht und offen gestaltet. Gemeinschaftsräume fördern Kommunikation und Mobilität. Kleinteilige Strukturen und Refugien gibt es dennoch. „Jeweils zehn Personen werden eine Wohngemeinschaft bilden“, verrät Webhofer.

Der Heimbetrieb wird mit 26 Mitarbeitern starten, für den Vollbetrieb sind 80 geplant.

Die Eröffnungsfeier und Einweihung des neuen Heimes erfolgt erst im Frühjahr.