Innsbruck – Erst langsam wird offensichtlich, was Bischof Reinhold Stecher in seinem Leben an kreativen Werken geschaffen hat. Der 2013 verstorbene beliebte Innsbrucker Diözesanbischof war für seine Liebe zum künstlerischen Gestalten bekannt. So schuf er fröhliche Aquarelle, hielt in Gedichten glückliche Stunden fest oder brachte durch pointierte Karikaturen sein Unbehagen über gewisse Entwicklungen in seiner Kirche zum Ausdruck.

Der neueste Band mit bisher unveröffentlichten Texten, Bildern und Zeichnungen enthält wichtige Dokumente wie die detaillierte Schilderung seiner Verhaftung durch die Gestapo 1941, ein Gedenken an die Pogromnacht oder die „Ernste Bilanz“ des 87-Jährigen zur Situation der Seelsorge. Ein Beitrag befasst sich mit dem Thema Werte, ein anderer mit dem Geschenk des Gesangs. Vor allem finden sich im Buch heiter-besinnliche Betrachtungen über das Älterwerden, Gedichte, Karikaturen zur Kirchenpolitik und Bilder, die von einem erfüllten Leben zeugen. Daher auch der Titel: „Mit Leben anstecken“.

Am Donnerstag, den 15. September, lädt die Buchhandlung Tyrolia um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt zur Buchpräsentation in die Maria-Theresien-Straße 15 in Innsbruck. Gottfried Kompatscher, Leiter des Tyrolia-Verlags, begrüßt die Gäste, Herausgeber Paul Ladurner präsentiert das Werk. Angelica Ladurner, Schauspielerin und Intendantin der Komödienspiele Porcia, liest vor und Christian Ladurner, Mitglied der Wiener Symphoniker, sorgt für die musikalische Umrahmung. (TT)