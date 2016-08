Imst – Insgesamt neunmal lockte die temporäre Fußgängerzone in diesem Sommer in die Imster Innenstadt. Von Samstag 11 Uhr bis Sonntag 22 Uhr blieb der Verkehr jeweils ausgesperrt. Vergangenes Wochenende fand die Initiative ihren vorläufigen Schlusspunkt. „Wir hatten heuer tolle Highlights“, zieht Stadtmarketing-Chefin Tatjana Stimmler ein positives Resümee. „Es gab das Stadtfest, den italienischen Markt, das erste Streetfood-Fest, den Feierabend mit Freunden, das Mana-Festival und insgesamt 20 Live-Bands.“ Wichtig sei die Zusammenarbeit aller, so Stimmler. Auch das Wetter hat an den meisten Tagen mitgespielt – nur das Stadtfest war verregnet.

Die SoFuZo wurde im Imster Gemeinderat bereits für die kommenden drei Jahre fixiert. Geplant ist, jeweils die Samstage zu bespielen und die Sonntage als Ruhetag zu bewahren.

Von Jahr zu Jahr spürt Stimmler inzwischen eine steigende Akzeptanz, auch in der Imster Bevölkerung. (mr)