Von Walter Zwicknagl

Kramsach – Pater Josef Angerer, der heutige Seelsorger von Brandenberg, war der letzte Kamillianer, der im Kloster am Hilaribergl in Kramsach wirkte. Im Vorjahr wurde die Liegenschaft mit Kirche, Kloster, Sportplatz und Garten im Ausmaß von 18.000 Quadratmetern an die Erzdiözese Salzburg verkauft und stand dann Monate leer. Damit endete auch die mehr als 100-jährige Seelsorge der Kamillianer um den beliebten Wallfahrtsort in Kramsach, den die Einheimischen das Bergl nennen.

„Ich will daraus ein spirituelles Zentrum machen“, hatte der Salzburger Erzbischof Franz Lackner prophezeit. Was ihm schließlich auch gelungen ist. Denn mit 1. September ziehen offiziell die Brüder Samariter – kurz FLUHM, eine wohl noch junge Ordensgemeinschaft – in das Haus ein. Erzbischof Lackner wird heute Donnerstag um 17 Uhr einen Festgottesdienst feiern.

„Wir fühlen uns hier wohl und haben einiges vor“, sagt Bruder Klaus Hüls, der aus Kröv an der Mosel stammt, während er als gelernter Tischler, der 20 Jahre Fertighäuser baute, schon wieder mit einem Brett unter dem Arm durchs Haus marschiert. Als „Herz-Jesu-Verehrer“ fühle er sich in Tirol besonders wohl, meint er und stimmt gleich „Auf zum Schwur Tirolerland“ an. Der 61-Jährige wurde im Juni von Kardinal Christoph Schönborn zum Priester geweiht. Die „Brüder Samariter der Flamme der Liebe des Unbefleckten Herzens Mariens“ haben in Niederösterreich bereits Standorte am Hafnerberg, in Klein-Mariazell, St. Corona am Schöpfl, Retz und in Pottenstein und zählen derzeit 25 Patres. Hausoberer wird am Hilariberg der Südtiroler Florian Heel, ein gelernter Elektriker, sein. Und Bruder Markus Melchhammer aus Seekirchen am Wallersee soll sich um Haus und Garten kümmern. „Wir haben bis zu 15 Betten für Exerzitien, Einkehrtage und Bibelrunden“, erklären die Ordensleute mit viel Elan. Der Ordensobere Gabriel Hüger hatte im Juli schon zu Exerzitien geladen. Die Nachfrage war erfreulich. Über die neuen Nachbarn freut sich auch Dekan Franz Auer, der damit Verstärkung in der Seelsorge bekommt. Und es war ihm ein Anliegen, dass in der Wallfahrtskirche bis zum Einstand des Ordens ein Altaraufbau entsteht, der bisher in einem Depot war. Noch tags zuvor war der Kramsacher Restaurator Josef Miosek damit beschäftigt.

Eine Begrüßungsgeste haben der Pfarrkirchenrat und Pfarrgemeinderat um Josef Kaiserer und der Obst- und Gartenbauverein unter Reinhard Hirzinger schon gesetzt. Sie werkten in den letzten Tagen am Klostergelände.