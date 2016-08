Beginn. Mehr als die Hälfte der Pflichtschulen – 28 Volksschulen, sechs Neue Mittelschulen (NMS), eine Polytechnische Schule sowie die Sonderschule – starten am Mittwoch, 7. September. In den restlichen 19 Pflichtschulen klingelt die Glocke bereits am Montag, 5. September.

Schultypen. Der Bezirk Landeck zählt 43 Volksschulen, neun Neue Mittelschulen (NMS), zwei Polytechnische Schulen sowie ein Sonderpädagogisches Zentrum.

Kleinste Schulen. Vier von 20 Tiroler Volksschulen mit weniger als zehn Kindern befinden sich im Bezirk Landeck: Die Volksschule Spiss zählt drei Kinder, Fendels fünf, Zams/Rifenal acht sowie Fließ/Niedergallmigg neun Kinder.

Schülerzahlen. 3411 Schülerinnen und Schüler besuchen eine allgemeinbildende Pflichtschule im Bezirk Landeck, 91 weniger als im Vorjahr. In 115 Volksschulklassen werden 1840 Kinder unterrichtet, elf weniger als 2015.