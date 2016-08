Von Angela Dähling

Ried, Schwendau – Ob Ried, Kaltenbach, Stumm oder Schwendau – die Zillertaler Orte würde es in der jetzigen Form nicht geben, wenn nicht bereits vor teilweise mehr als hundert Jahren die dortigen Wildbäche verbaut worden wären. „Der Riedbach ist beispielsweise ein historischer Wildbach, das sieht man an der Eintiefung – er hat über die Jahrhunderte viel mitgerissen“, erklärt Siegfried Sauermoser, Chef der Tiroler Wildbach- und Lawinenverbauung.

Gestern verschaffte er sich bei Partieführer Jakob Dreier und Lokalbauführer Mathias Locher einen Überblick über die Sanierungsmaßnahmen entlang des rund 4,5 km langen Riedbachs. So wurde die in den 1940er-Jahren erbaute Sperrenstaffelung im Tiefenbach – er mündet in den Riedbach – erneuert. „Früher wurde das Material, das man vor Ort fand, also Felsen und Steine, verbaut. Jetzt bauen wir die Sperren aus Beton, das ist stabiler“, erklärt Dreier. Im Unterlauf des Riedbachs sind zudem drei Geschiebestausperren erneuert worden. Seit 2011 verbringt der WLV-Bautrupp jedes Jahr einige Monate damit, den Riedbach sicherer zu machen. Weitere sieben Jahre dürfte das derzeit 10-köpfige Team hier noch zu tun haben, um das 9,7 Mio. Euro teure Sanierungsprojekt zum Abschluss zu bringen, für das die Gemeinden Ried und Kaltenbach 21 % bzw. 14 % der Kosten tragen. Angefangen wurde unten bei den Auffangsperren, „die waren am dringendsten zu sanieren“, erklärt Sauermoser.

Jakob Dreiers Bautrupp ist inzwischen hinüber zur WLV-Baustelle am Rissbach übersiedelt, denn dieses Projekt müsse heuer fertig werden, erklärt er. Danach erfolge die Vorbereitung für die 7 Mio. teuren Baumaßnahmen am Finsingbach. Auch das 10- Mio.-Euro-Projekt Märzenbach ist genehmigt und soll ab Herbst in Angriff genommen werden. „Es gibt kaum Bäche, die wir neu verbauen. Wir müssen in den nächsten 20 Jahren jedoch intensiv alte Verbauungen sanieren und ergänzen“, erklärt Sauermoser.

Ein weiteres großes Sanierungsprojekt ist jenes am Sidanbach in Schwendau – Kostenpunkt: 5,2 Mio. Euro. 19 Gebäude liegen hier in der roten Zone. In den letzten Jahren wurde hier unter anderem ein großes Geschiebeauffangbecken nahe der Horbergbahn mit Unterlaufsicherung realisiert. „Dafür brauchten wir viel Platz und mussten zwei Häuser ablösen“, schildert Sauermoser. Der Horbergbach, der in den Sidanbach fließt, sei extrem labil und habe „Geschiebe ohne Ende“, macht Sauermoser deutlich. Er betont: „Die Wildbachverbauung-Sanierungen zählen wie Straßensanierungen zu Infrastrukturmaßnahmen, ohne die unser Leben in Tirol in gewohnter Form nicht möglich wäre.“ Trotz Zähmung der wilden Bäche gebe es aber nie eine hundertprozentige Sicherheit gegen Naturgewalten.