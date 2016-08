Von Josef Lackner

Maurach a. A. – Großer Bahnhof für einen kleinen Kasten am Parkplatz beim Gemeindezentrum: Die 23. Elektrotankstelle der Tiwag und deren Mobilitätspartner wurde durch LHStv. Ingrid Felipe, Tiwag-Chef Erich Entstrasser und BM Josef Hausberger feierlich eröffnet.

Eine zweite wird es demnächst am Großparkplatz in Pertisau geben. Vier Anschlüsse sind pro Ladestation möglich, zwei davon weisen den EU-weit genormten Typ-2-Stecker auf, womit ein durchschnittliches Elektroauto in rund 45 Minuten mit etwas verringerter Restreichweite wieder aufgeladen werden kann. Und das bei Kosten von fünf bis sieben Euro, die entweder per Kundenkarte oder Handy beglichen werden. „Sollte sich herausstellen, dass der Bedarf an Anschlüssen das Angebot übersteigt, sind wir in der Lage, die Ladestation auch zu erweitern“, betonte Entstrasser. Außerdem geht man nun dazu über, nicht nach Ladeleistung, sondern nach Anschlusszeit abzurechnen.

„Mit dem Start der Offensive des Tiroler Energieversorgers soll die Elektromobilität auch in Tirol lebbar und praktikabel werden“, erklärte Felipe. Die Schaffung finanzieller Anreize für private Elektroautokäufer will man nicht anstreben. Für gewerbliche Zwecke hingegen gebe es vom Bund Förderungen und steuerliche Erleichterungen.

Für Ortschef Josef Hausberger ist es wichtig, dass seine Gemeinde, die beim e5-Programm für Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit dabei ist, hier mitmacht. Auch beim geplanten Freizeitzentrum Buchau sei Platz für Stromtankstellen eingeplant.

Zur Frage, ob überhaupt genügend Strom für den Vormarsch der E-Mobilität vorhanden sei, konnten Felipe und Entstrasser Entwarnung geben.