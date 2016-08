Von Simone Tschol

Reutte – „Wir müssen den Trachten-Drachen-Umzug leider absagen“, gibt die Obfrau der Kulturinitiative Huanza, Veronika Kunz-Radolf, bekannt – schweren Herzens. Denn was im ersten Moment wie eine kleine Änderung im Eröffnungsprogramm der diesjährigen Außerferner KulturZeit klingt, ist der endgültige Dolchstoß für das Opening. Denn mit dem Trachten-Drachen ist auch der letzte noch verbliebene Programmpunkt gestrichen. Ein buntes und kreatives Eröffnungsfest wie in den letzten Jahren wird es nicht geben. „Sina Heiss wäre mit dem Drachen extra aus Linz angereist. Das wäre wirklich eine super Sache gewesen. Wir wollten mit Trommlern und dem Drachen vom Zeiller Platz zum Kirchplatz ziehen. Dort haben wir aber keine zusätzlichen Programmpunkte, sozusagen keine weitere Action. Alle Trachtentanzgruppen, Musiker und Sänger haben uns abgesagt. Und nur mit einem Drachen da auf dem Platz herumspazieren, ist wirklich nicht huanzagerecht“, zeigt sich Kunz-Radolf entsprechend frustriert.

Eine Eröffnung am Sonntag, 4. September, soll natürlich trotzdem stattfinden – nur eben ohne Programm. „Wir treffen uns bei Schönwetter um 18 Uhr bei der ‚Blackbox‘ auf der Kirchwiese. Aber ehrlich gesagt ist das kein Highlight. Bei Schlechtwetter ist gar nix. Dann kommt ja keiner, das bringt null. Außerdem wäre der Trachten-Drache bei Schlechtwetter eh gestrichen gewesen, weil er aus Papier ist“, so Kunz-Radolf und weiter: „Ich bin auch im Kreis gerannt für eine eventuelle Indoor-Alternative für den Fall von Schlechtwetter. Aber wohin mit einem acht Meter langen Drachen?“

Bürgermeister Luis Oberer, ein bekennender Kulturfreund und Fan der KulturZeit, bedauert die Geschehnisse: „Es ist schade. Mir hätte es schon gefallen, wenn der Drache aufgetreten wäre. Ich kenne die Hintergründe nicht, die den Huanza dazu zwingen, aber sie werden schon ihre Gründe haben.“

Das „richtige“ Programm der KulturZeit 2016 wird dann am kommenden Donnerstag, 8. September, um 19 Uhr mit der Ausstellung von Georg Loewit in der Dengel-Galerie gestartet. Er zeigt in seiner Ausstellung „Protagonists“ Bronzeskulpturen und Acrylarbeiten auf Leinwand.