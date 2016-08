Lienz – Die Isel ist bei Raftern, aber auch Kanuten sehr beliebt. In Zukunft soll der Wildwassersport in Osttirol noch mehr Gäste anlocken als bisher, wünscht sich der Tourismusverband mit Obmann Franz Theurl. „Die Isel hat beim Wassersport ein großes Potenzial, das wollen wir noch mehr nützen“, sagt Theurl. Dafür ist es auch nötig, die Infrastruktur zu verbessern.

Der TVB beantragt nun zwei neue An- und Ablegeplätze an der Isel: einmal in Huben, wo die bisherige Stelle bei Flusskilometer 21,64 am rechten Ufer aufgelassen und durch einen anderen Platz einige hundert Meter flussabwärts ersetzt werden soll. Denn die aktuelle An- und Ablegestelle ist sehr steil. Besonders wichtig ist der zweite neue Platz, der in der Pfister entstehen soll. Denn dort baut die Firma Cool’s (Center of Outdoor Sports Lienz) von Armin Prenn einen Wildwasser- und Sportpark. Rund eine halbe Million Euro soll das Projekt kosten. „Wir hoffen, Anfang Oktober mit dem Bau starten zu können“, sagt Prenn. „Je nach Witterung wollen wir bis spätestens Mai 2017 fertig sein.“ Die neuen An- und Ablegestellen in Huben und in der Pfister müssen noch behördlich genehmigt werden. Dann kann mit dem Bau von Rampen und den begleitenden Arbeiten begonnen werden.

Fünf Unternehmen, einschließlich jenes von Prenn, bieten Raftingtouren auf der Isel an. Zwischen Feld (Gemeinde Matrei) und der Hofgartenbrücke in Lienz gibt es acht An- und Ablegestellen, die neuen Plätze inbegriffen. Ab nächstem Sommer will Prenn auch Touren bis nach Tristach anbieten. (co)