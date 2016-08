Madrid – Im spanischen Örtchen Bunol sieht es aus, als sei eine Ketchup-Flasche explodiert. Zehntausende Gemüsefreunde haben sich zuvor eine Stunde lang tonnenweise überreife Paradeiser um die Ohren geworfen. „La Tomatina“ heißt das Spektakel, das jedes Jahr am letzten Mittwoch des Augusts in der Gemeinde nahe Valencia abgehalten wird. Hinter dem niedlichen Namen verbirgt sich eine handfeste Lebensmittelschlacht. Die Organisatoren raten deshalb, nicht unvorbereitet in das matschige Treiben einzugreifen: „Zieht euch was Altes an, das ihr sowieso wegwerfen wolltet“, warnen sie auf der Webseite. Festes Schuhwerk, eine Taucherbrille und eine wasserfeste Kamera seien ebenfalls zu empfehlen.

„Fest von nationalem Interesse“

An die Ursprünge der Tomatina erinnert sich niemand mehr so genau. Vor etwa 70 Jahren wurde die Tradition geboren, so viel scheint sicher. Eine Version besagt, dass damals eine Gruppe Jugendlicher einen Straßenmusikanten geärgert haben soll, der daraufhin zu Paradeisern griff, um sich zu wehren - und so die erste Schlacht entfachte. Andere meinen, die Tradition sei bei einem Festumzug geboren, bei dem Jugendliche die als Riesen verkleideten Teilnehmer mit Tomaten bewarfen, weil sie von dem Spektakel ausgeschlossen waren. Jedenfalls fand der Ort so viel Gefallen an dem matschigen Spaß, dass er bald zum Brauchtum aufgewertet wurde.

Unter der strengen Franco-Diktatur wurde die Tomatina Mitte der 1950er-Jahre zeitweise verboten, erinnert sich Bürgermeister Rafa Perez. Aber sie fand wieder ins Leben zurück und wurde 2002 zu einem „Fest von nationalem Interesse“ erklärt. „Als Bürger bin ich sehr stolz auf diese Fiesta“, meint Perez.

Heute kommen Feierwütige aus aller Welt, um dem Paradeiserkrieg beizuwohnen - „das nahm zeitweise so sehr Überhand, dass die Teilnehmerzahl 2013 auf 22.000 begrenzt wurde.“ 60 Prozent seien Ausländer. Dabei ist nach genau 60 Minuten schon wieder Schluss mit lustig. (dpa/TT.com)