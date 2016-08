St. Leonhard – Nach rund eineinhalb Jahren Umbau wird am Samstag die Rüsselsheimer Hütte (2323 Meter) eingeweiht. Das beliebte Ziel von Bergsteigern im Pitztal, das sich im Besitz des Alpenvereins/Sektion Rüsselsheim befindet, ist bereits im Juni eröffnet worden.

Der Abschluss der Bau­arbeiten fällt heuer mit dem 90-Jahr-Jubiläum der Alpenvereinshütte zusammen. Ihre Geburtsstunde schlug 1925/26, als die Sektion Chemnitz an dieser Stelle die Neue Chemnitzer Hütte errichtete. Sie hatte damals fünf Betten, 23 Lager und fünf Notlager und war Ausgangspunkt zu Touren am Geigenkamm. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Hütte beschlagnahmt, überstand die Nachkriegswirren aber unversehrt. 1955 übernahm die Sektion Rüsselsheim die Treuhandschaft und kaufte sie 1973 schließlich an, als in der DDR alle Sektionen, auch die in Chemnitz, aufgelöst wurden.

1999 wäre es um die Hütte fast geschehen gewesen, als sie durch eine mächtige Lawine beinahe zerstört wurde. Zwei Jahre dauerte der Wiederaufbau. 2001 erhielt sie zum 75-Jahr-Jubiläum ihren neuen Namen: Rüsselsheimer Hütte.

Die wechselvolle Hüttengeschichte ist auch mit den beiden langjährigen Pächtern in besonderer Weise verknüpft. Viele Jahre haben Albert Kirschner und heute sein Sohn Flo- rian das Haus bewirtschaftet.

Die Feierlichkeiten starten am Samstag um 11 Uhr mit einer Bergmesse. (TT, mr)