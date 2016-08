Rietz – Mopedrennen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mit ein Grund, dass die Verantwortlichen des MSC Rietz am Samstag – in Anlehnung an das 24-Stunden-Rennen von Le Mans – ein Vier-Stunden-Rennen auf der eigenen Motocross-Strecke veranstalten. „Zwischen 2003 und 2010 organisierte der Motorradclub Rietz sechs Rennen für Mopeds. Wir wollen diese Serie mit einem neuen Format wieder aufleben lassen“, so Hans-Peter Schüttwieser vom OK-Team. „Laufende Anfragen, vor allem von Jugendlichen, die mit ihren Mopeds auf unserer Motocross-Strecke fahren möchten, sind ein weiterer Beweggrund“, erklärt Schüttwieser.

Beim Vier-Stunden-Mopedrennen darf jede und jeder ab 14 Jahren teilnehmen. Bis zu vier Fahrer können sich während der vier Stunden abwechseln. Als fahrbarer Untersatz ist alles erlaubt, was zwei Räder hat, egal, ob Mofa, Roller, Oldtimer, Crossmoped usw. Die Motoren dürfen 50 ccm nicht überschreiten.

Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich. (TT)