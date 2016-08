Wörgl — Mit einem lauten Paukenschlag wird das sechste Fest der Nationen unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos feiern" am Samstag, den 10. September, um 13 Uhr in der Wörgler Speckbacher­straße unüberhörbar eröffnet. Im vergangenen Jahr trat der Wörgler Verein „komm!unity" rund um Klaus Ritzer erstmals als Veranstalter dieses Festes auf und auch heuer wird es wieder von „komm!unity" in Kooperation mit dem Sozial­ausschuss der Stadt Wörgl unter Christian Kovacevic ausgerichtet.

„Heuer wird das Fest der Nationen noch vielfältiger," betont Kovacevic. Insgesamt beteiligen sich Personen aus 19 Nationen an der Veranstaltung. Den Besuchern werden kulinarische Spezialitäten aus aller Welt an 23 Ständen geboten. An die 150 Personen sorgen für einen reibungs­freien Festablauf.

Wie im vergangenen Jahr beteiligen sich auch heuer wieder Asylwerber aus dem Wörgler Flüchtlingsheim Badl beim Auf- und Abbau und einige Flüchtlinge präsentieren einen Tanz. Flüchtlinge seien auch herzlich eingeladen, das Fest und die Kulturmeile als Begegnungsraum zu nutzen.

Natürlich gibt es auch heue­r wieder einiges an Rahmen­programm und die Dudelsack-Gruppe Alm­dudler sowie die Breitenbacher Volkstanzgruppe beteiligen sich wieder mit tollen Einlagen. Erstmals tritt heuer auch eine Bauchtänzerin in Rahmen des Festes in Erscheinung, einige Jazzmädchen aus dem Kufsteiner Judoclub präsentieren internationale Tänze, und auch für ein Kinderprogramm ist bestens gesorgt. Das Rahmenprogramm umfasst Musik, Tanzeinlagen und ein Kinderprogramm.

Im vergangenen Jahr wurden rund 1500 Euro aus dem Erlös des Festes an die soziale Aktion „Licht für Wörgl" gespendet. (fh)