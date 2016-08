Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es ist ein rund sechs Tonnen schwerer Hub­steiger, der am Nachmittag des 16. August auf der Inntalautobahn bei Stans von einem Tieflader rutscht und auf die Fahrbahn kippt. Die Folge des Unfalls, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wird: ein kilometerlanger Stau und Aufräumungsarbeiten, die bis in die Abendstunden dauern. Doch auch auf der Gegenfahrbahn beginnt kurz nach dem Vorfall der Verkehr zu stocken, um ebenfalls rasch zu einem Stau anzuwachsen. „Aufgrund schaulustiger Autofahrer“, wie im Verkehrsservice aus dem Radio zu erfahren ist.

Situationen wie diese sind den Helfern von Polizei, Rettung und Feuerwehr nur zu gut bekannt. Für sie gehören Gaffer und Schaulustige nicht erst seit Beginn des Smartphone-Zeitalters, in dem praktisch alles dokumentiert und geteilt wird, zum alltäglichen Geschäft. „Das Phänomen eines Staus auf der Gegenfahrbahn nach einem Unfall haben wir auf der Autobahn leider immer wieder“, sagt Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung der Tiroler Polizei. Dabei komme es auch häufig vor, dass neugierige Autofahrer auf der anderen Richtungsfahrbahn so heftig auf die Bremse steigen oder abgelenkt sind, dass sie dadurch einen Auffahrunfall verursachen – und damit noch mehr Arbeit für die ohnehin bereits geforderten Rettungskräfte. Eine Reduktion des Tempos sei dann sinnvoll, wenn Ladung oder Teile von Leitplanken oder Unfallfahrzeugen auf die Gegenfahrbahn gelangt sind, erklärt Widmann. Darauf werde im Fall der Fälle aber auf den elektronischen Überkopftafeln oder mit Hilfe von Einsatzfahrzeugen an der Strecke hingewiesen.

Ein Stau auf der Gegenfahrbahn ist außerdem nicht nur für andere Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis, sondern blockiert darüber hinaus eine wichtige Zufahrt zur Unfallstelle. Nicht selten seien die Einsatzkräfte nämlich darauf angewiesen, die Anfahrt über die andere Richtungsfahrbahn zu wählen. Ist diese blockiert oder funktioniert die vorgeschriebene Rettungsgasse nicht, dann kostet das wertvolle und möglicherweise lebensrettende Zeit.

Es komme aber auch vor, dass Schaulustige auf der Unfallfahrbahn das Auto abstellen, den Schlüssel abziehen und sich zu Fuß dem Unfallgeschehen nähern, weiß Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber aus der Praxis zu berichten. Die geparkten Fahrzeuge würden dann die Zufahrt für große Einsatzfahrzeuge oder mögliche Landeflächen für den Notarzthubschrauber blockieren. „An einem Ereignis Interesse zu zeigen, ist ja prinzipiell nichts Schlechtes“, sagt Gruber. Immerhin könnte es sein, dass man einer der Ersten am Unfallort ist und dann gefordert ist, einen Notruf abzusetzen sowie Erste Hilfe zu leisten. Anschließend sollte man aber weder die Arbeit der Einsatzkräfte behindern, noch sich selbst gefährden und daher auf Abstand gehen. Wie schnell eine Situation für Unbeteiligte gefährlich werden kann, habe sich beim Brand eines Hochhauses im O-Dorf in Innsbruck vor zwei Jahren gezeigt, als Teile von explodierenden Gasflaschen in unmittelbarer Nähe von Beobachtern des Geschehens einschlugen. Bei einem Brand müsse man außerdem immer damit rechnen, dass der Wind dreht und Schaulustige mit unzureichendem Sicherheitsabstand plötzlich vom Rauch eingehüllt werden.

Kein Verständnis für Gaffer, die so weit gehen, Rettungseinsätze mit ihren Handys zu filmen, hat Thomas Fluckinger, ärztlicher Leiter beim Roten Kreuz Tirol: „Hier sollte sich jeder selbst einmal die Frage stellen, ob er so etwas haben möchte, wenn er betroffen und schutzlos so einer Situation ausgeliefert ist. Die Unfalldokumentation ist Aufgabe der Polizei.“