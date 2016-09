Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck, Mieders – Der sechsjährige Matteo aus Mieders zählt die Tage – noch dreimal schlafen, am Mittwoch beginnt die Schule. Die Striche am Kalender gelten aber nicht den zu Ende gehenden Ferientagen, der Erstklassler kann es nicht erwarten, lesen und schreiben zu lernen. Um endlich auch ein Handy benützen zu können, wie er sagt. Die Schultasche mit dem Tiger steht jedenfalls bereit. Auch sein bester Freund Fabian (6) zählt sich zu den „Großen“. „I will a endlich lesen können, und aufs Fußball spielen mit meinen Freunden in der Pause freu i mi schon volle“, sagt er.

Die beiden besuchen die Volksschule Mieders, die gemeinsam mit dem Großteil der Tiroler Schulen (70 Prozent) am Mittwoch ins neue Schuljahr startet, 36 (7 Prozent) der 538 Pflichtschulen öffnen schon morgen Montag. Die Volksschule Zirl ist eine der ersten, die anderen liegen alle in den Bezirken Landeck und Imst. Der Rest folgt nächste Woche.

Während die beiden Buben aus Mieders unbeschwert ihren neuen Lebensabschnitt beginnen können, müssen 1320 Schüler erst noch ihre Wiederholungsprüfungen bestehen, um in die nächste Klasse aufsteigen zu können. 573 Kinder und Jugendliche haben sogar zwei WHs. Bei 824 Schülern gilt die Aufstiegsklausel, 620 müssen die Klasse wiederholen.

Für das Land besteht die große Herausforderung wieder in der schulischen Integration der Flüchtlingskinder. Laut Bildungsministerium wurden im vergangenen Jahr in Tirols Klassen 1200 junge Menschen aus Kriegsgebieten gezählt, 831 waren schulpflichtige Asylwerber, ihre Zahl soll 2016/17 auf 845 ansteigen. Die anderen besuchen eine weiterführende Schule oder eine der Übergangsklassen, die für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche eingerichtet wurden. Zuletzt waren es sechs, nun werden bereits zehn Klassen gebraucht. Zusätzliche Lehrer soll es dafür keine geben. Die im vergangenen Jahr eingerichteten 35 zusätzlichen Planstellen – sie verteilen sich auf 95 Lehrer an 137 Pflichtschulen – bleiben erhalten, das Land stellt dafür 1,5 Mio. Euro zur Verfügung. An hundert Schulen hat das Stammpersonal die Integration alsylwerbender Schüler übernommen. Ihr Engagement ist enorm.

Nach Jahren mit weniger Versetzungen in den Ruhestand wird die Zahl der Pensionierungen bei den Lehrern in diesem Jahr wieder ansteigen. „Wir haben genügend Personal“, heißt es dennoch aus dem Landhaus und dem Landesschulrat. Bei den mittleren und höheren Schulen erfüllen allerdings 85 Pädagogen noch nicht alle Anstellungserfordernisse. Der Engpass in den naturwissenschaftlichen Fächern habe sich aber verbessert. Grund ist die gestiegene Zahl der Studienabgänger, vor allem in Mathematik. Vielleicht können Matteo und Fabian in ein paar Jahren schon von einem fertig ausgebildeten Lehrer unterrichtet werden.