Lienz – Wer sich in der Freiwilligenarbeit engagiert, weiß es: Der Lohn sind neue wertvolle Erfahrungen und Dankbarkeit. Man gibt nicht nur, man gewinnt auch. Das Freiwilligenzentrum Osttirol sucht aktuell weitere Spezialisten, die ihr Wissen und ihre Kenntnisse ehrenamtlich weitergeben.

Am Anfang stehe meist eine Anfrage aus einer sozialen Einrichtung, berichtet die Freiwilligenkoordinatorin Monika Reindl-Sint. Viele erklärten sich schon bereit, mitzutun – Handwerker ebenso wie Künstler und Lehrer.

„Die Suche nach Spezialisten ist anspruchsvoll“, weiß Reindl-Sint. Neben Fachwissen sei auch eine soziale Ader gefragt. Netzwerke helfen weiter. So wurden etwa der akademische Bildhauer Peter Niedertscheider oder die pensionierten Direktorinnen Marlene Takacs und Barbara Male persönlich angesprochen und mit ins Boot geholt. Der pensionierte Polier Lukas Pacher wurde mit Hilfe des Bauunternehmers Walter Frey gefunden. Pacher errichtete in 200 Stunden ehrenamtlicher Arbeit gemeinsam mit jungen Asylwerbern einen Fladenbrotofen. Der Künstler Peter Niedertscheider bietet Asylwerbern Zeichenunterricht im Lienzer Draupark an – die TT berichtete. Babara Male töpferte mit Jugendlichen der Produktionsschule Osttirol. Und die Kosmetikerin Katharina Nothdurfter-Bürgler pflegte kürzlich nicht nur die Hände der Seniorinnen, sondern auch von drei Senioren der Sprengelstube Abfaltersbach. Freiwillige mit speziellen Kenntnissen werden weiterhin gesucht.

Ausschau hält das Freiwilligenzentrum Osttirol derzeit nach Ehrenamtlichen für das erste Repair Café in Lienz am 17. September von 13 bis 17 Uhr. Gebraucht werden noch Elektriker, PC-Techniker, Rad­experten und ein Tischler. Bis Ende der Gartensaison sind für den Garten der Lebenshilfe Tirol in Debant Gartler mit sozialer Ader gefragt, Verkäufer können im Weltladen und im Sozialladen in Lienz mit anpacken. Die mobile Jugendarbeit sucht noch Nachhilfelehrer in Rechnungswesen und die Lebenshilfe-Werkstatt Sillian Lernbegleiter für Italienisch.

„Nicht immer muss man gleich eine Meisterprüfung haben, um helfen zu können“, stellt Reindl-Sint klar, „es genügt auch der Besitz des B-Führerscheins, denn viele Einrichtungen in ganz Osttirol brauchen dringend Fahrer.“ Wenn auch Sie Ihr Know-how gerne an andere weitergeben wollen – Kontakt und Information: m.reindl-sint@rmo.at, Tel. 0680/2381459, www.freiwillige-tirol.at. (TT, func)