Innsbruck – Na, heute schon Banalverkehr gehabt? Sofern ihr euch nicht mit einer Bambusleitung rumschlagen müsst, könnte diese Vokabelliste eure Chatverläufe ein wenig aufpeppen. Isso, Mois! Und nein, wir benehmen uns nicht gerade wie die größten Uhrensöhne. Wir sind beim Durchstöbern der 30 Anwärter für das Jugendwort 2016 lediglich auf ein paar verbale Leckerbissen gestoßen. Neben herrlichen Denglizismen tummeln sich auf der Liste auch Wortkreationen aus dem deutschen Sprachraum. Die einen sind mehr, die anderen weniger cheedo.

Wer das Jugendwort des Jahres mitbestimmen will, soll sich ausdrücklich nicht mailden oder gar googleschreiben, sondern online auf www.jugendwort.de/abstimmung seinen Favoriten anklicken. Sollte das geglückt sein, dann gz und gönnt euch zur Feier des Tages einen kühlen Hopfensmoothie. Die Top Ten gibt der Langenscheidt-Verlag am 31. Oktober bekannt. Am 18. November entscheidet dann eine Jury über den Nachfolger von „Smombie“, dem „Smartphone-Zombie“. (tst)

Und das sind sie, die besten eingereichten Neuschöpfungen aus der Jugendsprache:

AM FLY SEIN: besonders abgehen

ANALOG-SPAM: Werbebrief per Post

BAE: steht für „before anyone/anything else; Bezeichnung für z.B. beste Freundin, Pizza...

BAMBUSLEITUNG: schlechte Internetverbindung

BANALVERKEHR: belangloser Chatverlauf

CHEEDO: cool

DARTHVADERN: den Vater raushängen lassen; „Ich bin immer noch dein Vater“ – „Papa, du darthvaderst schon wieder...“

DUMFALL: dummer Unfall

FLEISCHDESIGNER: Chirurg

GOOGLESCHREIBER: Person, die die URL bei Google eingibt

GZ: congratulations – congrats – gratz – graz – gz

HOPFENSMOOTHIE: Bier

INTERNETAUSDRUCKER: Person, die Websites ausdruckt

ISSO: Zustimmung, unterstreichen von etwas

MAILDEN: per Mail melden

MODELN: Hunger aushalten

MOIS: Alter, Kumpel, Bro

OVERCUT: Halbglatze

SCHMOOF: smooth, geschmeidig

SLEARNING: sleeping while learning; v.a. im Unterricht

SÜSSMO: süße Person, Kosename

SWAGGERNAUT: extrem coole Person

SWAGPHONE: Smartphone zum Angeben

TINDERGARTEN: Sammlung von Onlinedating-Kontakten

TINTLING: Tätowierter

TWEEF: Beef (Streit) über Twitter

UHRENSOHN: jemand, der sich zur falschen Zeit wie ein Idiot benimmt

YOLOGAMIE: yolo / Monogamie; offene Beziehung

VOLLPFOSTENANTENNE: Selfiestick