David Brown, durch klares und besonnenes Auftreten nach den tödlichen Schüssen auf Beamte in Dallas einer der berühmtesten Polizisten der USA, will zurücktreten. Er lege sein Amt als Polizeichef von Dallas zum 22. Oktober nieder, erklärte Brown am Donnerstag in einer Mitteilung.

Er war wegen seiner Verbindlichkeit, seiner Ruhe und seiner Führungsstärke nach den Attentaten rasch über die USA hinaus bekannt geworden. Es wird spekuliert, dass Brown ein anderes Amt anstreben könnte, möglicherweise in der Politik. Brown ist erst Mitte 50. Er ist seit 33 Jahren Polizist. Am 8. September will er eine Pressekonferenz geben.