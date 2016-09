Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Wie aus der Pistole geschossen: Ja. So lautet die Antwort der beiden ehemaligen Primare des Bezirkskrankenhauses (BKH) Schwaz auf die Frage, ob sie sich denn nochmals für den Beruf Arzt entscheiden würden.

Josef Bazzanella und Reinhard Sailer zählen zu den prägenden Persönlichkeiten des Schwazer Krankenhauses. Seit vielen Jahren bekleidete Bazzanella nicht nur das Amt des Primariats der Anästhesie, sondern fungierte auch als ärztlicher Leiter. Sein Stellvertreter und Primar der Unfallchirurgie war Sailer. Das eingespielte Team hängt nun aber den Stress und die unzähligen Arbeitsstunden an den Nagel. Die „alten Hasen“ räumen das Feld für junge Nachfolger.

Es habe sich vieles getan, seit Sailer 1991 ins BKH Schwaz kam. „Es war eine kontinuierliche Veränderung. Vor allem sind die Patienten mehr geworden, eine deutliche Steigerung der Verletzten“, erläutert Sailer und fügt hinzu: „Aber auch die Ansprüche der Patienten sind anders geworden, weil sie wissen, was man heute alles machen kann.“ Laut Bazzanella habe sich besonders die Dia­gnostik stark weiterentwickelt, seit er 1987 ans Krankenhaus kam. Wehmut bereitet es ihm jedoch, dass dem Krankenhaus noch immer ein großer MR (Magnetresonanztomograph) fehle. „Wir haben einen kleinen, aber die Anträge für den großen laufen bereits. Für mich gehört das einfach zur Grundversorgung“, erklärt Bazzanella.

Unvergessen bleibt für beide Ärzte ein Busunglück vor Jahren in der Nachbargemeinde Stans. „Es passierte am 1. Mai. Wir mussten somit 42 Patienten an einem Feiertag versorgen“, berichtet Sailer rückblickend. Es sei laut Bazzanella eine Herausforderung gewesen, genügend entsprechendes Personal zu stellen. „Wir benötigten zwei Schock- und noch einmal zwei OP-Räume“, erinnert sich der Schwazer, der extra ins Krankenhaus eilte. Laut Sailer sei die Versorgung aber so perfekt verlaufen, dass sich später Kollegen vom Ablauf ein Bild machen wollten.

Alle Hände voll zu tun hatte Bazzanella in den letzten zwei Jahren auch als ärztlicher Leiter des BKH: „Durch die vielen Umbrüche, etwa im Ärztegesetz, war das eine große Herausforderung. Aber wir konnten viele Probleme lösen.“ Wie etwa die 48-stündige Arbeitszeit oder der kürzlich beendete Streit um Zeitausgleich für nächtliche Patientenbetreuung – die TT berichtete. Dennoch war für Bazzanella die Arbeit nie eine Belastung, im Gegenteil: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Besonders stolz sind die beiden auf die Turnusabteilung und auch auf ihre Nachfolger Lukas Kirchmair (Anästhesie und Intensivmedizin) sowie Markus Reichkendler (Traumatologie/Orthopädie – vormals Unfallchirurgie). „Für die Zukunft kann ich mir nur wünschen, dass der niederschwellige Zugang zum Gesundheitssystem so erhalten bleibt“, betont Bazzanella. Es sei wichtig, dass vom „Sandler“ bis zum Millionär jeder medizinische Hilfe erhalte.

Ein wertschätzendes Verhalten ist für die beiden ein sehr wichtiger Wesenszug eines Arztes. Das persönliche Ego dürfe keine Rolle spielen, denn für Bazzanella steht der Patient im Mittelpunkt. „Der Chef muss sich um die schwierigen Sachen kümmern und sich nicht mit Kleinigkeiten aufhalten“, betont Sailer. Zudem solle er seine Mitarbeiter motivieren, sie auch etwas tun lassen und ihre Arbeit anerkennen.

Angesprochen auf die Problematik, dass sich im Zillertal beispielsweise kein Kinderarzt finden lässt, hat Sailer schnell eine Lösung parat: „Das Problem ist, dass ein Kinderarzt im Zillertal auf eine große Überbelastung trifft.“ Wenn aber gleichzeitig ein zweiter oder dritter dort eine Praxis eröffne, gebe es keinen Einzelkämpfer, der alle Entscheidungen und Patienten allein handeln müsse. „Dann wäre auch die 24-Stunden-Arbeitsbelastung nicht gegeben. Ärzte wollen ja auch ein bisserl leben“, gibt Bazzanella zu bedenken.

Ihre viele Freizeit wollen sie beim Wandern, Skifahren oder Segeln in der Natur verbringen. „Ich bin ein Jahr im Verzug mit dem Aufräumen“, schmunzelt Sailer. Auch bei Bazzanella seien einige „Hausmeisterarbeiten“ liegen geblieben.