Innsbruck – In 1 Minute und 14 Sekunden hinauf und wieder hinunter. Touristen wie Einheimischen wird dieser gestern aufgestellte (inoffizielle) Rekord wohl eher zweitrangig sein. Der Innsbrucker Stadtturm wird in der Regel gemächlicher erklommen. Wohl auch, weil selbiger kostenpflichtig ist. Und weil die Aussicht vom 51 Meter hohen Wahrzeichen eine einmalige ist. Dafür hatten gestern aber die Damen und Herren Sportler, die als Höhepunkt der feierlichen Wiedereröffnung den Stadtturm laufend eroberten, keine Zeit.

Acht Monate hatte die Sanierung des Turms, in welchem sich nicht nur der historische Bürgersaal der Stadt, sondern auch diverse Verwaltungseinheiten noch befinden, in Anspruch genommen. So wurden unter anderem das Kupferdach und das Mauerwerk des über 500 Jahre alten Turms restauriert.

Aber auch die einspurige Treppe war aus Sicht des Brandschutzes nicht länger zu erhalten – so wurde eine Doppelwendeltreppe mit in Summe 266 Stufen (133 rauf, 133 runter) eingebaut. In Summe verschlangen die Arbeiten rund eine Million Euro.

Während gestern der Turm für wenige Stunden für Interessierte gratis zu besichtigen war, hoffen Stadt und Tourismusverband, dass das neue Erscheinungsbild noch mehr als die zuletzt gezählten 90.000 Besucher pro Jahr anziehen wird. (mami)