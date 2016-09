Von Catharina Oblasser

Lienz – Heute ist Generalprobe: Die Tiroler Feuerwehrteams, die sich für den Bundesbewerb in Kapfenberg qualifizieren konnten, haben heute eine gemeinsame Trainingsmöglichkeit. Beim Landes-Nassbewerb in Abfaltersbach zeigen die Feuerwehrleute, was sie bei Löschangriff und Staffellauf an Können zu bieten haben. Ernst wird es dann nächstes Wochenende: Da steht der Bundesbewerb im steirischen Kapfenberg an.

Was bemerkenswert ist: Von den 32 Tiroler Startern kommen 22 aus Osttirol, weiß Franz Brunner, Feuerwehrinspektor des Bezirks Lienz. Entsprechend stolz ist Brunner auf „seine“ Leute. „Die Osttiroler waren schon immer sehr engagiert im Bewerbswesen“, sagt auch Peter Hölzl, Landeskommandant der Tiroler Feuerwehren – obwohl zur erfolgreichen Qualifikation auch ein bisschen Glück gehöre. Hölzl wird in Kapfenberg selbst dabei sein. „Ich erwarte mir schon Platzierungen im vorderen Bereich“, meint er.

Folgende Osttiroler Gemeinden bzw. Ortsteile schicken ein oder sogar mehrere Teams nach Kapfenberg: Abfaltersbach, Ainet, Außervillgraten, Glanz, Hopfgarten, Leisach, Sankt Johann i. W., Schlaiten, Sillian, Strassen und Thurn.