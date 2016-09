Von Helmut Wenzel

Landeck, Pians – Von Nationalsozialisten denunziert, verschleppt und ermordet: Erich Lederle aus Pians (1909 bis 1940), Buchhalter, war begeisterter Maler und Zeichner. Ende der 30er-Jahre wurde er Opfer einer Intrige und musste viele Wochen in Dunkelhaft verbringen. Dann kam er in die Pflegeanstalt für Geistes- und Nervenkranke in Hall. „Im Dezember 1940 ist Lederle zur Euthanasie freigegeben und in Hartberg (Oberösterreich) als ,unwertes Leben‘ getötet worden“, weiß Heimatforscher Robert Klien, der einen Info-Falter zum Schicksal des Euthanasie-Opfers publizierte.

Lederle ist nur eines von 32 bekannten Euthanasie-Opfern aus allen Teilen des Bezirkes Landeck. Unter Peter Rauchegger, früherer Bürgermeister von Pians, entstand 2007 mit der „Erich-Lederle-Brücke“ ein besonderes Denkmal an der Trisanna. Rückblickend stellt er fest: „Bedauerlicherweise hält sich das Interesse an einer Auseinandersetzung mit den heimischen Euthanasie-Opfern und generell mit der NS-Zeit in Grenzen.“ Das kann Klien nur bestätigen: „Es gibt Dorfbücher, in denen dieses Kapitel völlig ausgespart bleibt.“

Ihm sei es ein Anliegen, dass vor allem die Schuljugend aus der Geschichte lernt, hob Rauchegger hervor. Er wäre bereit, einen Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung vor allem an den Neuen Mittelschulen zu leisten. „Oft leben Nachkommen von Opfern und Tätern im selben Dorf. Man kennt sich, redet aber nicht über dieses dunkle Kapitel“, so der Altbürgermeister. Womit Emotionen und Vorurteile gestärkt anstatt abgebaut würden. „Den Angehörgen der Opfer sind wir heute zumindest eine Erinnerungskultur schuldig.“

Bei Landecks Pflichtschul­inspektor Bernhard Frischmann stößt das Anliegen auf offene Ohren. Er plädiert in diesem Zusammenhang für eine Versöhnungs- und Lernkultur. „Weil im Untergrund noch viele belastende Emotionen stecken.“