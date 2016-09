Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Vor knapp zwei Jahren wurden die beiden umstrittenen Geschäftsführer der Leitstelle verabschiedet, jetzt flog auch die ebenso umstrittene Technik: „Seit Donnerstag haben wir auf ein neues Abfragesystem umgestellt“, bestätigt Leitstellen-Chef Bernd Noggler, der die Nachfolge des gekündigten Führungsduos antrat: „Der Wechsel verlief bis auf ein paar Kleinigkeiten problemlos.“

Dass die Leitstelle am 31. August vom amerikanischen Programm auf ein bayerisches umstieg, ist kein Zufall: „Ab 1. September wären wieder die Lizenzgebühren für das alte System fällig gewesen“, sagt Noggler. Geld, das die jetzt ausrangierte EDV nach Ansicht so mancher betroffener Einsatzorganisation ohnehin nicht wert war. Zu unflexibel, nicht praxistauglich, kritisierten immer wieder Feuerwehr-Kommandanten und Sanitäter. So beschrieben die Alarmierungscodes, die bei den Einsatzorganisationen eingingen, das tatsächliche Geschehen nur sehr ungenau. Die Folge: Als die Innsbrucker Feuerwehren mit einem Großaufgebot zu einem „brennenden Gastanklager“ ausrückten, standen sie wenig später vor einer verkohlten Wärmelampe. Nur ein Beispiel von vielen. Das Hauptproblem: Eine Anpassung der Alarmierungscodes an die hiesigen Bedürfnisse war nur schwer möglich. Ein internationales Expertengremium musste die geforderten Änderungen absegnen, erst dann ging der Hersteller auf die Wünsche ein.

„Das ist jetzt anders“, sagt Noggler: „Das neue Alarmierungssystem wurde ohnehin gerade überarbeitet. Unsere Wünsche und Bedürfnisse sind in die Entwicklung mit eingeflossen.“ Etwa bei den Alpineinsätzen, „davon profitiert auch der Entwickler, der künftig ein passendes Programm für Gebirgsregionen anbieten kann“.

Auch für die Mitarbeiter der Leitstelle und damit in Not geratene Personen ergeben sich durch das neue System Änderungen: Bisher mussten die Angestellten unabhängig vom Notfall einen umfangreichen Fragenkatalog abarbeiten. „Jetzt ist auch ein verkürztes Abfragen möglich, wenn es die Dringlichkeit der Situation erfordert“, sagt der Chef.

Dass ein Familienmitglied eines früheren Geschäftsführers eine berufliche Verbindung zum alten Hersteller haben soll, „spielte beim Wechsel keine Rolle“, versichert Noggler: „Er ist ja nicht mehr Geschäftsführer.“