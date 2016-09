Stanz bei Landeck – Das Kultfest „Stanz brennt“ machte auch in der 8. Auflage seinem Namen alle Ehre: Bis zu 3000 Besucher pilgerten am Sonntag in das Brennereidorf am sonnigsten Fleck des Bezirkes Landeck. Der für Nachmittag angekündigte Regenguss blieb aus, die Stände mit dem Starprodukt Zwetschke in fester und flüssiger Form sowie anderen regionalen Spezialitäten waren den ganzen Tag über bestens besucht. Das Dorf und darüber hinaus die Genussregion Stanzer Zwetschke mit Grins und Pian­s boten eine einzigartige Kulisse für Botschaften rund um das Thema Regionalität.

„Mit diesem Fest ist unser Dorf zusammengewachsen“, hob der Pionier von „Stanz brennt“, Stefan Nothdurfter, hervor. LH Günther Platter musste sich zunächst räuspern, seine Stimme drohte zu versagen. „Ich glaube, ich habe ein Schnapserl zu wenig getrunken“, presste er bevor. Sekunden später war seine Kehle wieder geölt. „Stanz hat tüchtige Leute“, hob er hervor, „sie warten nicht, bis jemand eine Initiative setzt. Sie nehmen das Heft selbst in die Hand. Sie leisten Großartiges zur Förderung von Regionalität.“ Den Besuchern könne er nur empfehlen, gute regional­e Produkte zu kaufen. „Nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über.“ Dass auch Marktstände mit Produkten aus Südtirol und aus dem Trentino präsent sind, sei erfreulich, stellte Platter fest, um dann für die Europaregion Tirol zu werben: „Der Gedanke der Regionalität wird mit diesem Fest in der gesamten Euregio gestärkt.“ Die Region möchte „diese Werte und diese Kultu­r“ leben. „Wir wollen nicht, dass andere uns andere Werte aufzwingen“, so Platter.

Für eine künstlerische Überraschung sorgte Christian Moschen, Bildhauer aus Grins: Er schuf eine drei Meter hohe Metallskulptur, die vor dem „Salt-Haus“ enthüllt wurde. „Es ist eine Logo-Projektio­n für die Genuss-Region“, erläuterte er. Laut BM Martin Auer soll das Kunstwerk an der Dorfeinfahrt seinen fixen Platz bekommen. (hwe)