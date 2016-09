Kufstein, Mariastein – Ausgelassen feiern hieß es am Wochenende in Kufstein, immerhin beging die Freiwillige Feuerwehr Kufstein ihr 150-Jahr-Jubiläum. Mit einer großen Festmesse am Unteren Stadtplatz zelebrierten die Florianijünger und zahlreiche Festgäste gestern den Freudentag. Zudem konnte Kommandant Gerhard Grießer zahlreiche Feuerwehren aus Tirol und Bayern begrüßen.

Neben dem Jubiläum gab es aber noch einen weiteren Grund zum Feiern: Drei neue Geräte – ein „kleines Rüstfahrzeug mit Sonderausrüstung“, ein Stromaggregat und ein Großpumpenanhänger – komplettieren nun die Ausrüstung der Feuerwehr. „Die Feuerwehr Kufstein genießt in der Bevölkerung die allergrößte Hochachtung. Es ist für uns als Stadt selbstverständlich, die Feuerwehr mit allem auszustatten, was sie benötigt“, betonte BM Martin Krumschnabl und dankte den Florianijüngern für ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme im Vorjahr. Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber zollte den Mitgliedern der FF Kufstein Hochachtung: „Dass es in der zweitgrößten Gemeinde Tirols noch freiwillig geht, verdient allergrößten Respekt. Und man hört sogar in Innsbruck, dass ihr hier professionell und beispielhaft arbeitet.“ Nach der Festmesse folgte ein Festumzug der Feuerwehrabordnungen und des gesamten Fuhrparks durch die Innenstadt. Im Anschluss nahm das Fest bei einem gemütlichen Frühschoppen in der Kufstein Arena seinen Ausklang.

Festlich ging es aber auch in Mariastein zu. Denn dort wurde die 98. Gelöbniswallfahrt des österreichischen Kameradschaftsbundes mitsamt Bezirksfest zelebriert.

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen Bilder des Terrors ins Haus geliefert werden, erachtet es Mariasteins BM Dieter Martinz als positiv, dass der Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht wird. Ludwig Bieringer, Präsident des österreichischen Kameradschaftsbundes, beteuerte, dass sich der Kameradschaftsbund durch feige Männer, die mit Terroranschlägen Angst verbreiten wollen, nicht irritieren lasse. Vor zehn Jahren sei ihre Idee, Bürgerwehren einzusetzen, belächelt worden, heute sei dies im Osten Österreichs bereits üblich. Abordnungen vieler Kameradschaften aus dem Bezirk und darüber hinaus nahmen an der Wallfahrt teil. Als Ehrenkompanie marschierten auch heuer die Brandenberger auf. (TT)