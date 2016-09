Tumpen – Am 28. Juli wies das Landesverwaltungsgericht Tirol (LVG) die Beschwerde des WWF gegen die wasserrechtlichen und naturschutzrechlichen Bescheide ab. „Wir könnten jederzeit bauen“, sagt der Bürgermeister von Umhausen und Sprecher der Kraftwerksplaner, Jakob Wolf. „Aber wir haben noch keine Antwort aus Brüssel.“ Will heißen: Noch steht die Antwort des EuGH aus, ob der WWF laut Aarhus-Konvention Parteienstellung gehabt hätte oder nicht. „Diese Frage ist für uns entscheidend“, sagt auch Christoph Walder vom WWF.

Die Umweltorganisation war gegen die letzten Änderungen des Tumpen-Projektes vor den LVG gezogen. Konkret hatten die Betreiber zur Abdichtung erst Bentonit-Matten vorgesehen und waren dann auf PE-HD-Folien umgeschwenkt. Der WWF ortete einen Umweltskandal, zumal die Gewalt der Ötztaler Ache die ein Meter tief vergrabenen Folien sehr wohl beschädigen und damit Plastikpartikel in den Wasserkreislauf einbringen könnte. Diese Gefahr erkannte der Gutachter nicht, die Folie sei „Stand der Technik“. Der LVG folgte den Ausführungen. „Aus unserer Sicht ist der Beweis, dass es keine Verschlechterung geben würde, zu dünn“, so Walder. Man hätte „genauer hinschauen müssen, weil es keinen vergleichbaren Fall gibt“.

Dass das Kraftwerk noch nicht gebaut wird, hängt mit dem ausständigen EuGH-Erkenntnis zusammen. Wolf betont, dass die zwei Gemeinden Umhausen und Oetz sowie die Tiwag und der Unternehmer Klaus Auer Interesse an einer geklärten rechtlichen Lage hätten.

„Wir setzen uns jedenfalls nicht selber unter Druck“, erklärt Wolf. Ende September gebe es eine Zusammenkunft der Gesellschafter zum Thema Baubeschluss, so Tiwag-Vorstand Johann Herdina zur TT. Dass die Verzögerungen beim Baustart mit den niedrigen Strompreisen zusammenhängen würden, stellen beide in Abrede. „Wir denken als Tiwag in anderen Zeiträumen“, so Herdina. Gemeinden, die für Kraftwerke Darlehen aufnehmen müssten, seien eher vom aktuellen Strompreistief betroffen. (pascal)