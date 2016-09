Jerzens, Tarrenz – Für das kommende Wochenende ist schönes Spätsommerwetter angesagt – also die beste Kulisse für die beiden Parade-Almabtriebe des Bezirkes Imst. Denn einerseits steht in Tarrenz die Schafschied auf dem Programm, andererseits in Jerzens der klassische Almabtrieb samt Kirchtag. Beide farbenprächtige Ereignisse, die Hunderte Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Im Pitztal startet man bereits am Freitag mit der „Warm-up-Party“ im Zelt beim Gemeindehaus Jerzens Am Samstag ist dort der Höhepunkt: Um 11 Uhr geht es los mit musikalischer Unterhaltung und dem Bauernmarkt, bevor um 14 Uhr der Almabtrieb durch das Dorf erfolgt. Der Kirchtag findet dann am Sonntag statt. In dessen Rahmen wird auch der langjährige Dorfarzt Klaus Eiter geehrt und sein Nachfolger Sandro Gusmerotti vorgestellt.

Am Sonntag ist dann in Tarrenz der bäuerliche Höhepunkt des Jahres angesagt, wenn 1000 Schafe durch die Trujegasse in Richtung Wirtsgasse (Hauptstraße) strömen. Gegen 13 Uhr wird die weiße Woge, die sich von der Hinterberg-Alm in Richtung Tal ergießt, in der Trujegasse erwartet. Von dort geht es weiter in den Barger’s Anger, wo schon um 11 Uhr die Veranstaltung beginnt. (pascal)