Mayrhofen – Wo vor einem Jahr eine große Baugrube klaffte, wurde gestern die Dachgleiche gefeiert. „Wir sind voll im Zeitplan, alles lief reibungslos seit Baustart“, sagt Dietmar Wald­eck, Projektleiter der Neuen Heimat Tirol (NHT), mit Blick auf das künftige Sozialzentrum „Gepflegtes Wohnen“ im Ortszentrum von Mayrhofen.

Auf Basis eines 50-jährigen Baurechts realisiert der gemeinnützige Wohnbauträger für die Kaiser-Franz-Josef-Stiftung, der 17 Zillertal-Gemeinden angehören, ein Seniorenheim mit 73 Pflegezimmern und 80 Betten plus Tagesbetreuung. Fertig gestellt sein soll das 22,3-Millionen-Euro-Projekt im Herbst nächsten Jahres. Ein Kunstwettbewerb „Kunst am Bau“ ist zudem in Ausarbeitung. „Mit dem neuen Sozialzentrum entsteht eine zusätzliche Pflegeeinrichtung für das Zillertal, die künftig stationäre, teilstationäre und ambulante Dienstleistungen für die Bewohner der Region anbietet. Auch der Mayrhofner Sozial- und Gesundheitssprengel wird im neuen Haus integriert. Die Zentralgarage mit 413 Abstellplätzen ist eine zusätzliche Aufwertung für Mayrhofen“, sagt die Mayrhofner Bürgermeisterin Monika Wechselberger. Und Stiftungsvorstand BM Robert Pramstrahler ergänzt: „Gemeinsam mit dem bereits bestehenden Wohn- und Pflegeheim Zell und einem zukünftigen Angebot von 160 Betten sind wir für den steigenden Bedarf bestens gerüstet.“ Auf drei Stockwerken des vierstöckigen Gebäudes werden die Senioren in Wohngruppen betreut, dreigeschoßig ist auch die Tiefgarage.

„Die Errichtung von Seniorenheimen und betreubaren Wohneinheiten ist ein wachsendes Geschäftsfeld der NHT. Derzeit werden weitere Projekte in Natters, Kematen, Jochberg und Kundl realisiert“, weiß NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. (TT)