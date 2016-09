Ötztal-Bahnhof, Roppen – Als Matthias Köll 2008 zur Lebenshilfe kam, wusste er noch nicht, was ihm die berufliche Zukunft bringt. Im Gartenteam in Ötztal-Bahnhof und bei Praktika sammelte er Arbeitserfahrungen, wurde selbstbewusster und selbstständiger. Nun hat er eine feste Anstellung in seiner Heimatgemeinde Roppen gefunden. Als einer von sechs Gemeindearbeitern hält er Grünanlagen und Gebäude in Schuss. „Er ist eine gute Hilfe“, bestätigt Hausmeister Manfred Raggl, der mit ihm Regale in der Schule montiert, Grundreinigungen macht oder Malerarbeiten in der Gemeinde erledigt. „Am liebsten tu i malen und Rasen mähen“, erklärt Matthias Köll.

„Matthias hat bei uns den Übergang von der Schule ins Arbeitsleben vollzogen“, erklärt Hansjörg Walch von der Lebenshilfe Ötztal-Bahnhof. Walch begleitet junge Leute, die nach sorgfältiger Berufsvorbereitung in der Lebenshilfe auf eine richtige Arbeitsstelle wechseln. Er erinnert sich, wie Matthias Köll im Gartenteam „Ausdauer, Selbstständigkeit und Verlässlichkeit“ entwickelte und bei praktischen Hausmeisterarbeiten immer geschickter wurde. „I will a Geld verdienen“, war die klare Ansage von Matthia­s. Mit der neuen Arbeit kann er nun sein Ziel umsetzen und seinen Beitrag in der Gemeinde leisten. (TT)