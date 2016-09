Kufstein – Das dritte Fest der Kulturen lockte am Sonntag unzählige Menschen zum Fischergries in Kufstein, wo man Speisen aus 15 Nationen genießen konnte. An den liebe­voll hergerichteten Ständen gab es traditionelle Gerichte aus den vertretenen Ländern, u. a. aus Syrien, Tibet, Thailand, den Philippinen und dem Irak. Dabei zeigte sich die große Vielfalt der in Kufstein vertretenen Kulturen und Menschen. Bürger­meister Martin Krumschnabel eröffnete das Fest gemeinsam mit Integrationsreferentin Birgit Obermüller und Kufsteins Integrationsbeauftragtem Meral Sevencan. Ziel der Veranstaltung ist es, den kulturellen Reichtum in der Stadt sichtbar zu machen, zu einem friedlichen Miteinander der Menschen beizutragen und den unterschiedlichen Gruppen eine Möglichkeit zu bieten, sich öffentlich zu präsentieren.

Perfekt ergänzt wurde das Fest durch verschiedene Musik- und Tanzeinlagen. Erstmals wurde auch ein Kinderprogramm angeboten. Durch das Programm führte Integrationsreferentin Birgit Obermüller. Ihr Resümee fiel nach dem Fest durchwegs positiv aus: „Beim diesjährigen Fest der Kulturen kamen auch kleinere Migrations-Gruppen zur Geltung und haben das Gesamtbild bereichert. Eines war deutlich spürbar: Musik verbindet und spricht eine Sprache. Viele Gäste haben die angenehme Stimmung, zu der alle Teilnehmer beigetragen haben, beschrieben.“ (TT)