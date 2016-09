Oetz, Sautens – Rechtschreibtechnisch hat es der gerade einmal etwas mehr als einen Kilometer lange Feldweg zwischen den beiden Vorderötztaler Gemeinden in sich. Da ist zum einen die Gemeinde Sautens, welche die asphaltierte Verbindung, die gerne von Spaziergängern und Bikern in Anspruch genommen wird, mit dem Namen „Beerweg“ versehen hat. Diese Schreibweise bezieht sich somit eindeutig auf die Botanik und ist so auch auf den blauen Straßenschildern zu lesen. Wenig darunter prangt freilich ein gelbes Tourismusverbandsschild, das dieselbe Strecke als „Bärweg“ ausweist.

Zudem sind in der Nachbargemeinde Oetz zu genanntem Weg keine Straßen- oder Wegschilder zu finden. Dafür bringt die Gemeindeverwaltung den Weg etwa bei Bauverhandlungen – genau wie der Tourismusverband – mit Raubtieren in Verbindung. Diese Deutungsart erscheint auch nicht allzu weit hergeholt, gibt es in Sautens doch ein Bärental, ein Gasthaus namens Bärenklause und eine Bären-Fasnachtsgruppe. Andererseits ist Sautens aber auch als eines der ersten Wein­anbaugebiete des Landes bekannt, weshalb auch die (Wein-)Beeren eine einleuchtende Deutungsart darstellen. Und zu allem Überdruss montierte das Land Tirol ausgerechnet im Oetzer Gemeindegebiet ein Mountainbike-Hinweisschild, das sich ebenfalls an dieser Schreibweise orientiert. Bleibt die spannende Frage, wer sich nun im Recht befindet. (best)