Imst – Mit 1. September gibt es einige Änderungen an Volksschulen des Bezirks. So wurden drei Volksschuldirektoren in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Dabei handelt es sich um echte „Urgesteine“ der Imster Schullandschaft, bringen es doch die scheidenden Direktoren Annemarie Neururer (VS Imst Unterstadt), Werner Föger (VS Roppen) und Armin Mangweth (VS Stams) gemeinsam auf 122 Jahre Schulgeschichte. Pflichtschulinspektor Thomas Eiterer bedankte sich für die „großartig geleistete Arbeit“ und wünschte den Neo-Pensionisten alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Die Dekrete wurden von Bezirkshauptmann Raimund Waldner im Rahmen einer kleinen Feier überreicht.

Gleichzeitig wurde Karoline Tschiderer zur Volksschuldirektorin an der Volksschule Imst Unterstadt ernannt und Alexandra Birkner-Neuner mit der Schulleitung der Volksschule Stams betraut.

Irmgard Hosch wurde auf Grund eines Sabbaticals ihres Vorgängers bereits mit Wirkung vom 1. September 2015 zur Leiterin an der Volksschule Roppen ernannt. (TT)