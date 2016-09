Oviedo – SOS Kinderdorf erhält den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Völkerverständigung. Die vom Österreicher Hermann Gmeiner 1949 gegründete gemeinnützige Organisation trage „seit mehr als 70 Jahren in 134 Ländern zum Schutz der Kinder“ bei, erklärte die Jury bei der Bekanntgabe des Siegers am Dienstag in Oviedo in Nordspanien.

Der Prinzessin-von-Asturien-Preis gilt als „spanischer Nobelpreis“. Er ist nach dem Titel der spanischen Thronfolgerin benannt. Die Auszeichnung wird alljährlich in acht Sparten vergeben und ist mit jeweils 50.000 Euro dotiert. Jeder Gewinner erhält auch eine Skulptur von Joan Miro. Die Auszeichnungen werden den Preisträgern im Oktober in Oviedo überreicht,.

Dieses Jahr wurden unter anderen der US-Fotograf James Nachtwey (Kommunikation und Geisteswissenschaften), die englische Althistorikerin Mary Beard (Sozialwissenschaften), US-Schriftsteller Richard Ford (Literatur), die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (Internationale Zusammenarbeit) als Sieger bekanntgegeben. (APA/dpa)