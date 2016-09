Gmunden – Er hat offenbar sein Ziel geändert und ist nicht auf den Großen Sonnblick in Rauris in Salzburg gestiegen, sondern auf den Traunstein in Gmunden in Oberösterreich. Denn sein Auto wurde am Fuße dieses Berges gefunden, eine Suchaktion am Dienstag blieb ohne Erfolg.

Der 65-Jährige aus dem Bezirk Eferding wollte sich nach seiner zweitägigen Bergtour wieder telefonisch bei seiner Tochter melden. Weil dies nicht geschah und auch andere Angehörige nichts mehr von ihm hörten, erstattete sie Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei. Zudem startete sie in einem sozialen Netzwerk im Internet einen Aufruf. Sie schloss nicht aus, dass sich ihr Vater, der des öfteren alleine unterwegs war, spontan für eine andere Bergtour entschieden habe, ohne jemand darüber zu informieren.

Dienstagnachmittag wurde sein Wagen in Gmunden entdeckt. Die Bergrettung rückte auf den dortigen Traunstein aus. Sie geht aufgrund von Eintragungen in Routenbüchern davon aus, dass der Mann am vergangenen Mittwoch den Gipfel erreicht und über den Ostgrat abgestiegen ist. Die Bergretter fanden den Vermissten nicht. Ein Unfall wird befürchtet. Am Mittwoch war bei besserem Wetter eine neuerliche, großangelegte Suche geplant. (APA)