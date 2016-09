Linz, Wien –Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben anlässlich des Schulanfanges 14 Buntstiftpackungen überprüft und dabei in fünf kritische Inhaltsstoffe gefunden. Das teilten sie in einer Presseaussendung am Mittwoch mit. Neun waren demnach schadstofffrei, sieben davon sogar nachhaltig und in Europa erzeugt.

In den beanstandeten fünf Buntstiften wurden Substanzen entdeckt, die im Verdacht stehen unter anderem Krebs zu erzeugen, genetische Defekte zu verursachen und Organe zu schädigen. Neun von 14 Hersteller kommen hingegen ohne bedenkliche Schadstoffe oder Schmermetalle aus. Zusätzlich setzen sieben Erzeuger auf Gütesiegel, die Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wälder garantieren. Zwei Drittel produzieren in Europa, drei sogar in Österreich. (APA)