Von Matthias Reichle

Landeck, Stanz – „Ich bin total enttäuscht“, ärgert sich der Koordinator der Genussregion Stanzer Zwetschke, Stefan Nothdurfter, über ein Schreiben der Stadtgemeinde Land­eck. Alle Bemühungen und Kosten seien umsonst gewesen, bedauert er. Sein Verein wollte heuer nämlich eine zehn Meter große Zwetschkenskulptur im Kreisverkehr vor dem MPreis in Bruggen aufstellen. Die gewaltige Frucht aus Edelstahl, die vom Grinner Künstler Christian Moschen geschaffen worden wäre, sollte von Blatt zu Blatt sechs Meter messen.

Die Stadtgemeinde machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Während das Baubezirksamt Imst noch sein Okay dazu gab, lehnte der Stadtrat den Plan im Juni ab. Beim Fest „Stanz brennt“ wurde zuletzt nur der kleine Bruder der Riesenskulptur enthüllt. Er soll künftig den Ortseingang von Stanz schmücken.

Nothdurfter kennt auch die Gründe der Ablehnung nicht: „Da steht nicht, ob zu groß, zu klein, zu edel ...“ Für ihn wäre der Platz beim Innovationszentrum ideal für den gewaltigen Werbeträger. Da passe auch moderne Kunst perfekt dazu. „Wenn nicht da, weiß ich auch nicht wohin.“

Die Stadt müsse doch ein Impulsgeber für die Region sein. 15 Jahre lang würde der Kreisverkehr jetzt leer stehen – man müsse da doch froh sein. Den Landeckern wären überhaupt keine Kosten entstanden. Die 40.000 Euro für die Riesenzwetschke hätten die Stanzer nämlich allein berappt.

Zum ersten Mal habe Nothdurfter vergangenen Dezember wegen der Riesenzwetschke mit ihm Kontakt aufgenommen, betont VP-Bürgermeister Wolfgang Jörg. Es gab danach mehrfach Kontakt, wobei er den Stanzer Zwetschken-Pionier auch ans Baubezirksamt verwiesen habe, erklärt der Stadtchef. Offiziell stellte Nothdurfter dann am 25. Mai den Antrag an die Stadt, den Kreisverkehr nutzen zu dürften. Am 7. Juni hat der Stadtrat dann darüber beraten. Dabei seien verschiedene Punkte in die Waagschale gelegt worden, so Jörg: die Größe, dass man auch selbst etwas mit dem Kreisverkehr anstellen könnte ... „Die Zwetschke ist eine tolle Frucht, die Genussregion eine tolle Sache, Christian Moschen ein hervorragender Künstler. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun.“ Der Stadtrat habe es so gesehen.

Man habe damals keine Pläne oder Modelle gesehen, betont SPÖ-Stadtrat Mathias Niederbacher. Es heiße aber auch „Stanzer Zwetschke“ und nicht „Landecker Zwetschke“. Er könne sich so etwas in Stampfle – bei der Auffahrt nach Stanz – vorstellen, nicht jedoch im Zentrum von Land­eck. Wenn die Zwetschke jedoch eine Aufwertung für den Kreisverkehr wäre, könne man ja noch einmal darüber reden.

Man müsse das zur Kenntnis nehmen, betont Nothdurfter. Aufgeben will er seine Vision jedoch noch lange nicht. Immerhin würden auch in Landeck Stanzer Zwetschken angebaut. „Die Skulptur in Zams aufzustellen, käme für mich nicht in Frage“, betont er. „Da sind wir zu weit weg und es gibt zu wenige Berührungspunkte.“