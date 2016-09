Wattens – Was London und Mailand können, kann Wattens schon lange. Das dachte sich wohl Bürgermeister Thomas Oberbeirsteiner, als er für seine Gemeinde das tirolweit erste Polizei-E-Mobil anschaffte. Der umweltfreundliche Fuhrpark der Marktgemeinde Wattens ist damit auf vier Fahrzeuge angewachsen.

Am Bauhof sind Elektriker und Straßenreinigung mit E-Mobilen unterwegs, und auch die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer des Seniorenheims liefern das Essen auf Rädern emissionsfrei. Die neue, bereits bestellte Eismaschine für den Eislaufplatz wird E-Mobil Nummer fünf.

„E-Fahrzeuge sind nicht so laut wie konventionelle Bauhoffahrzeuge und blasen weniger übelriechende Schadstoffe in die Luft“, nennt Bürgermeister Oberbeirsteiner zwei von vielen Vorteilen. Schon bald soll außerdem die kommunale Lade-Infrastruktur ausgebaut werden. „Damit soll auch die Bevölkerung animiert werden, auf E-Mobilität umzusteigen. Gemeinsam können wir einen Beitrag leisten, um Emissionen einzusparen und zur Erreichung der Energieautonomie in Tirol beizutragen“, spricht Oberbeirsteiner von einem ganz besonderen Anliegen.

Gemeindepolizist Werner Martini jedenfalls fährt nun nahezu lautlos und lokal emissionsfrei auf Streife – als einziger Polizist in Tirol. „Das E-Polizeiauto beschleunigt in 7,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht mit 170 PS eine Spitzengeschwindigkeit von rund 150 km/h.“ In Wattens wird außerdem über einen Beitritt zum e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden nachgedacht. Das landesweite Aktionsprogramm unterstützt Gemeinden, die Energie effizienter und umweltverträglicher nutzen und den Einsatz erneuerbarer Energieträger ausbauen wollen. (TT)