Lechaschau – Seit über 25 Jahren lag die Leitung des Kindergartens Lechaschau in den bewährten Händen von Eveline Klien. Nun hat sie darum gebeten, die Funktion in jüngere Hände übergeben zu dürfen, teilt Bürgermeister Hansjörg Fuchs mit. Der Gemeinderat hat diesem persönlichen Wunsch zugestimmt und gleichzeitig die Leitung an Raphaela Praxmair übertragen.

Die Nachfolgerin, die bereits seit acht Jahren im Kindergarten Lechaschau tätig ist, wird nun noch zwei Jahre von Klien begleitet, auf ihre neue Aufgabe vorbereitet und in ihrem neuen Tätigkeitsfeld unterstützt. Damit sei eine für alle 50 Kinder, für das Kollegiu­m und auch für die Gemeinde optimale Lösung gefunden worden.

Bürgermeister Hansjörg Fuchs bedankte sich bei der scheidenden Kindergartenleiterin ganz offiziell für die langjährige und erfolgreiche Tätigkeit, für die angenehm­e Zusammenarbeit mit der Gemeinde und für das hervorragende Arbeitsklima im Kindergarten. Gleichzeitig wünschte er der Nachfolgerin alles Gute. (TT)